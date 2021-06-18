Грушинский фестиваль пройдет в формате городских концертов

Грушинский фестиваль-2021 пройдет в формате городских концертов 2-5 июля в Самаре.

Ранее стало известно, что "Грушу" в привычном формате в этом году отменили из-за эпидемиологической обстановки.

В июле 2021 г. вход на фестивальную поляну у Мастрюковских озер будет запрещен и перекрыт.

Сейчас программа концертов на городских площадках формируется худсоветом под руководством Олега Митяева. Расписание концертов разместят на официальном сайте фестиваля.

Вечером 3 июля состоится гала-концерт.