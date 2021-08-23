Следователи проверяют информацию о загрязнении химикатами местности у ж/д станции "Тольятти"

Следователи проверяют появившуюся в СМИ информацию о том, что вблизи железнодорожной станции "Тольятти" неустановленные лица сливали из железнодорожных вагонов-цистерн химикаты. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.
В СМИ заявлялось, что злоумышленники якобы сливали химикаты в специально выкопанные ямы, сюда же сбрасывали и бочки с неустановленными веществами.
По данным следственного ведомства, в сюжете было указано, что несколько последних дней жители села Русская Борковка, что вблизи с местом обнаружения химических веществ, чувствовали химический запах.
Следователями Центрального межрегионального СУ на транспорте СК России по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства и доводы, изложенные в публикации средства массовой информации.
"Осуществляется тщательный мониторинг ситуации, принимается комплекс мер, направленный на установление обстоятельств случившегося. Готовится к назначению ряд экспертиз, совместно со специалистами-экологами оценивается уровень загрязнения окружающей среды. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в следственном ведомстве.
Последние комментарии
Вообщето в 2017 году уже был случай.
А можно за сети уголовную ответственность ввести?
Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.