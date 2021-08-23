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Экология Общество

Следователи проверяют информацию о загрязнении химикатами местности у ж/д станции "Тольятти"

ТОЛЬЯТТИ. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Следователи проверяют появившуюся в СМИ информацию о том, что вблизи железнодорожной станции "Тольятти" неустановленные лица сливали из железнодорожных вагонов-цистерн химикаты. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.

В СМИ заявлялось, что злоумышленники якобы сливали химикаты в специально выкопанные ямы, сюда же сбрасывали и бочки с неустановленными веществами.

По данным следственного ведомства, в сюжете было указано, что несколько последних дней жители села Русская Борковка, что вблизи с местом обнаружения химических веществ, чувствовали химический запах.

Следователями Центрального межрегионального СУ на транспорте СК России по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства и доводы, изложенные в публикации средства массовой информации.

"Осуществляется тщательный мониторинг ситуации, принимается комплекс мер, направленный на установление обстоятельств случившегося. Готовится к назначению ряд экспертиз, совместно со специалистами-экологами оценивается уровень загрязнения окружающей среды. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в следственном ведомстве.

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