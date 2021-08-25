Миллионный житель Самарской области сделал прививку от коронавируса

В среду, 25 августа, жительница Тольятти Мария Аввакумова в городской клинической поликлинике № 3 прошла вакцинацию от коронавируса и стала миллионным жителем Самарской области, сделавшим прививку.

С этим событием женщину поздравил глава Тольятти, глава информационного центра регионального оперштаба по противодействию новой коронавирусной инфекции Николай Ренц. Николай Альфредович вруил Марии Ивановне подарок и букет цветов и подчеркнул: "Эта инъекция подарила вам уверенность в том, что если вы в будущем столкнетесь с вирусом и даже заболеете, то легко перенесете инфекцию, а вообще-то вероятность заражения и попадания в больницу у вас будет в 30 раз меньше, чем у непривитых граждан".

Николай Ренц отметил, что особенно важна вакцинация для людей старше 60 лет. Представители старшего поколения должны подавать пример ответственного отношения к своему здоровью и бережного отношения к окружающим.

"Примером для всех являются медицинские работники, сотрудники социальной сферы, образования, культуры, в Тольятти — еще и общественного транспорта, 70-80% которых вакцинированы, — рассказал глава города. — Единственное, что мы можем сделать для поддержки наших медработников, это прийти и сделать прививку. При этом мы получим колоссальный бонус — снизим риск заболевания и своей преждевременной смерти".

Николай Ренц напомнил, что необязательно сдавать тесты на количество антител в крови перед прививкой. Смело идти на прививку, по его словам, можно спустя полгода после болезни или после первой вакцинации.

Мария Аввакумова уже переболела COVID-19. "Скажу сразу: эта история очень неприятная, — поделилась женщина. — Высокая температура, плохое самочувствие, было тяжело дышать, но я обошлась без стационара, за что спасибо нашим врачам. Когда я вышла из этого состояния, то стала много ходить, гулять, а потом решила сделать прививку именно в августе. Почему? Чтобы получить иммунитет до того, как начнется похолодание и придут сезонные простудные заболевания. А к ослабевшему человеку инфекция придет быстрее. Дорогие земляки, я абсолютно уверена в том, что прививаться нужно. Прежде всего это позволит сохранить свое здоровье, здоровье своих близких и всего общества. Нашу жизнь сейчас трудно представить без общения с людьми, поэтому каждому жителю желаю сделать прививку. Берегите свою жизнь! Берегите своих близких!"

На базе Тольяттинской городской поликлиники № 3 сформировали самую разветвленную сеть прививочных пунктов в Автограде. Во всех отделениях медучреждение открыло шесть пунктов вакцинации. Кроме того, сотрудники ТГП № 3 ежедневно обеспечивают работу пункта в ТЦ "Русь-на-Волге". Работу пункта вакцинации в новом здании поликлиники на территории 19-го квартала оценил глава Тольятти Николай Ренц.

"Пункт вакцинации на Татищева, 24 имеет отдельный вход и работает ежедневно с 8:00 до 24:00. Здесь сделано все необходимое, чтобы, с одной стороны, разделить потоки посетителей и не смешивать людей, пришедших на прививку, с остальными нашими пациентами. С другой стороны, мы постарались организовать работу таким образом, чтобы даже те, кто возвращается с работы поздним вечером, могли беспрепятственно получить вакцину. Как показал наш опыт, такой график востребован жителями: люди приходят к нам на прививки, действительно, до полуночи", — рассказал главный врач ТГП № 3 Ряуф Кирасиров.

"Наш пункт вакцинации рассчитан на прием 200-300 человек ежедневно, — пояснил заведующий амбулаторно-поликлиническим комплексом № 7 Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3 Владимир Ермолаев. — Сейчас в среднем в ночное время обращаются 40 человек, было время, приходили и 80 пациентов. Днем вакцинацию проходят 100-120 человек".

"Мы открыты для всех жителей, приходите на прививку, защитите свое здоровье!", — пригласил врач горожан.

По состоянию на 25 августа первый компонент вакцины получили более 171 тыс. тольяттинцев, завершили вакцинацию 139,6 тыс. человек. До 1 ноября в Самарской области, как и по всей стране, от COVID-19 должно быть привито не менее 80% жителей старше 18 лет. Это необходимо, чтобы обеспечить максимальную иммунизацию населения и создать надежный барьер мутации и распространению вируса.

Записаться на прививку можно дистанционно на портале Госуслуги или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. Для удобства жителей также работают круглосуточные пункты вакцинации, стационарные прививочные кабинеты в ТЦ и мобильные комплексы.