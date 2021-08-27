В Самаре ремонт ул. Куйбышева завершен на 90%

Одну из главных улиц Самары – ул. Куйбышева обновляют в этом сезоне. Общая готовность превысила 90%.
На средства национального проекта "Безопасные качественные дороги" здесь ведутся работы по ремонту методом больших "карт" (свыше 100 п. м) – дорогу приводят в порядок по всей ширине проезжей части.
В настоящее время подрядная организация приступила к проведению работ по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части. Фрезерование было проведено на участке ул. Куйбышева от ул. Венцека до ул. Некрасовской, также ремонтом охватили пересечения с улицами Красноармейской и Льва Толстого.
В работе находятся более 8 тысяч кв. м дорожного полотна.
"Перед устройством нового покрытия в обязательно порядке проводятся работы по подготовке основания. После фрезерования его очищают от пыли и грязи, выполняют розлив битумной эмульсии. За минувшие сутки устроено более 3,5 тысяч квадратных метров высокопрочного покрытия. Согласно контрактным обязательствам, все работы на участке необходимо завершить до конца лета", — рассказал прораб подрядной организации ООО "ПСК" Владислав Максимов.
Кроме приведения в порядок проезжей части, на ул. Куйбышева идет благоустройство прилегающих территорий. Эти работы проводятся по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Так, в этом сезоне здесь установили новые опоры уличного освещения с декоративными элементами из чугунного литья, которые подчеркнули уникальность исторического облика города. Вместе с тем заменили опоры контактной сети, при этом коммуникации перенесли под землю. Предусмотрели и дополнительное озеленение, в том числе установку нескольких десятков контейнеров с крупномерными туями высотой 3-3,5 метра.
"Визитную карточку" города украшают еще 18 вазонов с цветами и 41 подвесное кашпо с ампельными растениями — их решено разместить на ограждениях. Также благоустроили сквер "Три вяза", в котором необходимые работы были проведены и на фонтане.
Отметим, что контроль осуществляются в круглосуточном режиме. В частности, за качеством и темпами работ, выполняющихся по муниципальному контракту, следят кураторы из МБУ "Дорожное хозяйство", подведомственного Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации Самары. В настоящее время в целом по городу мероприятия в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" вышли на финишную прямую.
Последние комментарии
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.