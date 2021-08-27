В Самаре ремонт ул. Куйбышева завершен на 90%

Одну из главных улиц Самары – ул. Куйбышева обновляют в этом сезоне. Общая готовность превысила 90%.

На средства национального проекта "Безопасные качественные дороги" здесь ведутся работы по ремонту методом больших "карт" (свыше 100 п. м) – дорогу приводят в порядок по всей ширине проезжей части.

В настоящее время подрядная организация приступила к проведению работ по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части. Фрезерование было проведено на участке ул. Куйбышева от ул. Венцека до ул. Некрасовской, также ремонтом охватили пересечения с улицами Красноармейской и Льва Толстого.

В работе находятся более 8 тысяч кв. м дорожного полотна.

"Перед устройством нового покрытия в обязательно порядке проводятся работы по подготовке основания. После фрезерования его очищают от пыли и грязи, выполняют розлив битумной эмульсии. За минувшие сутки устроено более 3,5 тысяч квадратных метров высокопрочного покрытия. Согласно контрактным обязательствам, все работы на участке необходимо завершить до конца лета", — рассказал прораб подрядной организации ООО "ПСК" Владислав Максимов.

Кроме приведения в порядок проезжей части, на ул. Куйбышева идет благоустройство прилегающих территорий. Эти работы проводятся по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Так, в этом сезоне здесь установили новые опоры уличного освещения с декоративными элементами из чугунного литья, которые подчеркнули уникальность исторического облика города. Вместе с тем заменили опоры контактной сети, при этом коммуникации перенесли под землю. Предусмотрели и дополнительное озеленение, в том числе установку нескольких десятков контейнеров с крупномерными туями высотой 3-3,5 метра.

"Визитную карточку" города украшают еще 18 вазонов с цветами и 41 подвесное кашпо с ампельными растениями — их решено разместить на ограждениях. Также благоустроили сквер "Три вяза", в котором необходимые работы были проведены и на фонтане.

Отметим, что контроль осуществляются в круглосуточном режиме. В частности, за качеством и темпами работ, выполняющихся по муниципальному контракту, следят кураторы из МБУ "Дорожное хозяйство", подведомственного Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации Самары. В настоящее время в целом по городу мероприятия в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" вышли на финишную прямую.