Валерий Бондаренко обсудит со зрителями новый фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе"

9 сентября в 19:00 в рубрике "Люблю" Валерий Бондаренко покажет и обсудит со зрителями премьеру картины Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" (18+).

Новый фильм Кирилла Серебренникова — экранизация романа Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него". Серебренников сам написал сценарий к картине. Премьера прошла на Каннском кинофестивале 12 июля 2021 года, фильм был удостоен награды Vulcain Prize. Оператор Владислав Опельянц получил премию Высшей технической комиссии.

Кинокритик Антон Долин отметил, что "Петровы" — еще более мрачное и многомерное произведение, чем роман Сальникова. Другой критик Вадим Рутковский охарактеризовал картину как "крепкий кинематографический коктейль из хоррора, новогоднего капустника, городской семейной драмы, пасмурной ностальгии и притчи о воскрешении"

Петровы — самая обычная семья. Он — автослесарь, она — библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь наполняется безумием, фантастикой и сюрреализмом.

В фильме снимались Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Юра Борисов, Иван Дорн.