Валерий Бондаренко обсудит со зрителями новый фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе"

9 сентября в 19:00 в рубрике "Люблю" Валерий Бондаренко покажет и обсудит со зрителями премьеру картины Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" (18+).
Новый фильм Кирилла Серебренникова — экранизация романа Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него". Серебренников сам написал сценарий к картине. Премьера прошла на Каннском кинофестивале 12 июля 2021 года, фильм был удостоен награды Vulcain Prize. Оператор Владислав Опельянц получил премию Высшей технической комиссии.
Кинокритик Антон Долин отметил, что "Петровы" — еще более мрачное и многомерное произведение, чем роман Сальникова. Другой критик Вадим Рутковский охарактеризовал картину как "крепкий кинематографический коктейль из хоррора, новогоднего капустника, городской семейной драмы, пасмурной ностальгии и притчи о воскрешении"
Петровы — самая обычная семья. Он — автослесарь, она — библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь наполняется безумием, фантастикой и сюрреализмом.
В фильме снимались Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Юра Борисов, Иван Дорн.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?