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Кино Культура

В Самаре пройдет фестиваль уличного кино

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре, на набережной у Ладьи, 10, 11 и 12 сентября пройдет фестиваль уличного кино.

Фестиваль уличного кино — это ежегодный бесплатный показ лучших российских короткометражных фильмов молодых авторов, проводимый на улицах, стадионах и центральных площадях по всей России с 2014 года. Зрители выполняют функцию жюри: голосуют за лучший фильм с помощью фонариков, а специальное устройство — люксометр — замеряет уровень света. Победитель фестиваля получает грант — 1,5 млн рублей.

Программа:

10 сентября

17:00 — 18:30 — Внеконкурсный альманах "Анимация" (12+)

18:30 — 20:00 — Внеконкурсный альманах "Лучшее прошлых лет" (16+)

20:00 — 22:00 — Внеконкурсный альманах "Доброе кино" (16+)

11 сентября

17:00 — 17:45 — Выступление танцевального коллектива "PROДВИЖЕНИЕ"
и танцевальной студии DNC

17:45 — 18:30 — Встреча с режиссером фильма С "Варя" Никой Горбушиной

18:30 — 19:15 — Public talk

19:15 — 19:45 — Официальное открытие и розыгрыш призов

19:45 — 22:00 — Конкурсная программа (18+)

12 сентября

17:00 — 18:30 — Внеконкурсный альманах "Мультфильмы для детей и взрослых" (12+)

18:30 — 20:00 — Внеконкурсный альманах "Лучшее прошлых лет" (16+)

20:00 — 22:15 — Конкурсная программа (18+).

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Память народная, дорогого стоит!

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официальный сайт киноклуба—kinoclub.to

Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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