В Самаре пройдет фестиваль уличного кино

В Самаре, на набережной у Ладьи, 10, 11 и 12 сентября пройдет фестиваль уличного кино.

Фестиваль уличного кино — это ежегодный бесплатный показ лучших российских короткометражных фильмов молодых авторов, проводимый на улицах, стадионах и центральных площадях по всей России с 2014 года. Зрители выполняют функцию жюри: голосуют за лучший фильм с помощью фонариков, а специальное устройство — люксометр — замеряет уровень света. Победитель фестиваля получает грант — 1,5 млн рублей.

Программа:

10 сентября

17:00 — 18:30 — Внеконкурсный альманах "Анимация" (12+)

18:30 — 20:00 — Внеконкурсный альманах "Лучшее прошлых лет" (16+)

20:00 — 22:00 — Внеконкурсный альманах "Доброе кино" (16+)

11 сентября

17:00 — 17:45 — Выступление танцевального коллектива "PROДВИЖЕНИЕ"

и танцевальной студии DNC

17:45 — 18:30 — Встреча с режиссером фильма С "Варя" Никой Горбушиной

18:30 — 19:15 — Public talk

19:15 — 19:45 — Официальное открытие и розыгрыш призов

19:45 — 22:00 — Конкурсная программа (18+)

12 сентября

17:00 — 18:30 — Внеконкурсный альманах "Мультфильмы для детей и взрослых" (12+)

18:30 — 20:00 — Внеконкурсный альманах "Лучшее прошлых лет" (16+)

20:00 — 22:15 — Конкурсная программа (18+).