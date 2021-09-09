16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В открытом кинотеатре на набережной Самары покажут документальные фильмы о "запасной столице" В Самаре пройдет фестиваль уличного кино В Самаре сняли короткометражную комедию о дружбе, современных ценностях и Волге Валерий Бондаренко обсудит со зрителями новый фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" Самарский музей Рязанова организует кинопоказ фильмов Виталия Суслина и творческую встречу с самим режиссером

Кино Культура

В открытом кинотеатре на набережной Самары покажут документальные фильмы о "запасной столице"

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 15 сентября, с 18:00 до 21:00 на площадке открытого кинотеатра на 4-й очереди набережной ("Ладья") состоится кинопоказ "Тишина", приуроченный к Дню окончания Второй мировой войны и 80-летию с момента присвоения Самаре-Куйбышеву статуса "запасной столицы".

В программе кинопоказа - документальные ленты, рассказывающие о военных страницах в истории Куйбышева. Зрители увидят фильмы, снятые ГТРК "Самара", телеканалом "Губерния", интернет-журналом "Другой Город", информационным порталом "Волга Ньюс", телеканалом "Самара-ГИС", АО "РКЦ "Прогресс" и ПАО "Кузнецов", Куйбышевской железной дорогой, АО "Авиаагрегат".

"Мы снимали свой фильм совместно с предприятием ПАО "Кузнецов" в честь 75-й годовщины Победы, в преддверии 80-летия с момента эвакуации наших предприятий в Куйбышев. Мы понимали, что великая история буквально на глазах уходит в прошлое и забывается. Этого нельзя допустить - мужественные военные годы должны навсегда остаться в нашей памяти и в городских традициях. В них наша сегодняшняя сила, энергия, достижения, благополучие", - комментирует начальник отдела по связям с общественностью и СМИ АО "РКЦ "Прогресс" Ольга Гурина.

Постановление Государственного Комитета Обороны СССР от 15 октября 1941 года раз и навсегда изменило образ жизни провинциального Куйбышева. Буквально за несколько месяцев население города удвоилось. В "запасную столицу" переехали многие члены правительства страны. В городе были размещены 22 дипмиссии иностранных государств. Сюда были эвакуированы промышленные предприятия, обеспечивающие обороноспособность страны. Благодаря своему географическому положению город превратился в мощный транспортный узел - за годы войны сотрудниками Куйбышевской железой дороги было перевезено 19 млн вагонов. В Куйбышеве были развернуты 54 госпиталя, где проходили лечение 181850 раненых бойцов. В октябре 1941 года в наш город был эвакуирован Большой театр в составе 500 человек. Именно в "запасной столице" впервые прозвучала Седьмая симфония Шостаковича. Здесь же прошел знаменитый парад 1941 года. И это далеко не полный перечень событий, которые пережил наш город в военные годы. Об этом - фильмы, которые самарцы смогут увидеть в ходе трехчасового киномарафона.

"Эти документальные ленты надо смотреть! Чтобы понимать, в каком городе мы родились и живем, понимать характер горожан, гордиться родным краем и его трудовым подвигом. Совместно с департаментом культуры и молодежной политики Самары мы организовали этот кинопоказ. Уверена, что горожане многое для себя поймут и даже пересмотрят свое отношение к Самаре", - отметила генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН", организатор кинопоказа Татьяна Мокшина.

Мероприятие проводится при организационной поддержке правительства Самарской области и администрации Самары.

Вход свободный.

Кинопоказ "Тишина" впервые был проведен 2 сентября 2015 года, в год 70-летия окончания Второй мировой войны. Специально на мероприятие приехали и приняли в нем участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Болгарии, второй секретарь посольства Австралии, советник по культуре посольства Греции, руководитель Общества друзей Норвегии. 16 посольств и дипломатических миссий, которые работали в Куйбышеве в военные годы, прислали фильмы о Второй мировой войне, снятые в их странах. Площадкой для проведения фестиваля стали вузы и ссузы города.
Второй кинопоказ был проведен в 2016 году, в честь 75-летней годовщины с момента присвоения Куйбышеву статуса "запасной столицы". Хедлайнером кинопоказа стал фильм "Я останавливаю время" шведского режиссера-документалиста Гуниллы Брески о советском фронтовом кинооператоре Владиславе Микоше. Фильм был показан сотрудникам предприятий авиакосмического комплекса, студентам самарских вузов и ссузов. Центральной площадкой "Тишины" послужил Музей модерна, где специальным гостем стал советник по культуре Посольства Швеции в РФ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 сентября 2016 08:06 В Самаре открылась мемориальная доска в честь Эльдара Рязанова

Память народная, дорогого стоит!

Dmitry Lakotsenin 07 апреля 2016 12:45 В Самаре пройдет международный фестиваль "Кино - детям"

Хорошее дело.

Жорик Артян 20 августа 2015 13:41 Стала известна программа самарского киноклуба "Ракурс" на сентябрь

официальный сайт киноклуба—kinoclub.to

Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

Фото на сайте

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3