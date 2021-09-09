В открытом кинотеатре на набережной Самары покажут документальные фильмы о "запасной столице"

В среду, 15 сентября, с 18:00 до 21:00 на площадке открытого кинотеатра на 4-й очереди набережной ("Ладья") состоится кинопоказ "Тишина", приуроченный к Дню окончания Второй мировой войны и 80-летию с момента присвоения Самаре-Куйбышеву статуса "запасной столицы".

В программе кинопоказа - документальные ленты, рассказывающие о военных страницах в истории Куйбышева. Зрители увидят фильмы, снятые ГТРК "Самара", телеканалом "Губерния", интернет-журналом "Другой Город", информационным порталом "Волга Ньюс", телеканалом "Самара-ГИС", АО "РКЦ "Прогресс" и ПАО "Кузнецов", Куйбышевской железной дорогой, АО "Авиаагрегат".

"Мы снимали свой фильм совместно с предприятием ПАО "Кузнецов" в честь 75-й годовщины Победы, в преддверии 80-летия с момента эвакуации наших предприятий в Куйбышев. Мы понимали, что великая история буквально на глазах уходит в прошлое и забывается. Этого нельзя допустить - мужественные военные годы должны навсегда остаться в нашей памяти и в городских традициях. В них наша сегодняшняя сила, энергия, достижения, благополучие", - комментирует начальник отдела по связям с общественностью и СМИ АО "РКЦ "Прогресс" Ольга Гурина.

Постановление Государственного Комитета Обороны СССР от 15 октября 1941 года раз и навсегда изменило образ жизни провинциального Куйбышева. Буквально за несколько месяцев население города удвоилось. В "запасную столицу" переехали многие члены правительства страны. В городе были размещены 22 дипмиссии иностранных государств. Сюда были эвакуированы промышленные предприятия, обеспечивающие обороноспособность страны. Благодаря своему географическому положению город превратился в мощный транспортный узел - за годы войны сотрудниками Куйбышевской железой дороги было перевезено 19 млн вагонов. В Куйбышеве были развернуты 54 госпиталя, где проходили лечение 181850 раненых бойцов. В октябре 1941 года в наш город был эвакуирован Большой театр в составе 500 человек. Именно в "запасной столице" впервые прозвучала Седьмая симфония Шостаковича. Здесь же прошел знаменитый парад 1941 года. И это далеко не полный перечень событий, которые пережил наш город в военные годы. Об этом - фильмы, которые самарцы смогут увидеть в ходе трехчасового киномарафона.

"Эти документальные ленты надо смотреть! Чтобы понимать, в каком городе мы родились и живем, понимать характер горожан, гордиться родным краем и его трудовым подвигом. Совместно с департаментом культуры и молодежной политики Самары мы организовали этот кинопоказ. Уверена, что горожане многое для себя поймут и даже пересмотрят свое отношение к Самаре", - отметила генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН", организатор кинопоказа Татьяна Мокшина.

Мероприятие проводится при организационной поддержке правительства Самарской области и администрации Самары.

Вход свободный.