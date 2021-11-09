В музее имени Алабина откроется выставка редких археологических экспонатов

В четверг, 11 ноября, к 135-летию Краеведческий музей им. П.В.Алабина представит уникальные экспонаты из своих археологических фондов.
Зрители увидят около 300 объектов, которые хранятся в музее на протяжении века, и современные достижения самарских археологов. В рамках проекта "135 лет музею им. П.В.Алабина в фокусе археологии" также пройдут тематические мероприятия - встречи с ведущими археологами Самары и участниками археологических экспедиций разных лет.
Официальное открытие выставки состоится 11 ноября в 18:00.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.