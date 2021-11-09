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Музеи и выставки Культура

В музее имени Алабина откроется выставка редких археологических экспонатов

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 11 ноября, к 135-летию Краеведческий музей им. П.В.Алабина представит уникальные экспонаты из своих археологических фондов.

Зрители увидят около 300 объектов, которые хранятся в музее на протяжении века, и современные достижения самарских археологов. В рамках проекта "135 лет музею им. П.В.Алабина в фокусе археологии" также пройдут тематические мероприятия - встречи с ведущими археологами Самары и участниками археологических экспедиций разных лет.

Официальное открытие выставки состоится 11 ноября в 18:00.

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