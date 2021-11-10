Жители Самарской области выберут лучший фильм студенческого фестиваля ВГИК

Жители Самарской области примут участие в выборе лучшего фильма 41-го международного студенческого фестиваля ВГИК. Показы фильмов российской программы фестиваля будут организованы в 31 регионе России.
41-й Международный студенческий кинофестиваль проводят Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А.Герасимова, Продюсерский центр "ВГИК-Дебют", АНО "Творческая студия "Стелла" при поддержке Министерства культуры РФ и Национального Фонда поддержки правообладателей.
В рамках показов будет проводиться зрительское голосование, по итогам которого на церемонии закрытия фестиваля 19 ноября будет вручен приз зрительских симпатий.
География российских зрителей выглядит так: 310 населенных пунктов, из них 72 города, в том числе города-миллионники - Москва, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Омск, Самара, Уфа, Красноярск. В этом году к фестивалю присоединился новый регион - город Калининград и Калининградская область.
Уже известны победители призеры первого, российского этапа фестиваля (список можно посмотреть по ссылке), который завершился 27 октября.
15 ноября в Москве стартуют международный этап фестиваля и театральный конкурс. В международном этапе в этом году участвует рекордное количество стран - 48. Впервые на фестивале представлены молодые кинематографисты африканского континента - зрители увидят фильмы, снятые в Гане, Зимбабве, Кении, Сенегал, ЮАР, Танзании, Эфиопии, Судане, Нигерии.
Международный студенческий кинофестиваль ВГИК - яркое событие российской культуры. Фестиваль ежегодно открывает новых авторов, работы которых получают призы престижных международных и российских кинофестивалей.
Победителями фестиваля ВГИК в разные годы становились Андрей Кончаловский, ставший первым победителем фестиваля в 1961 году, Элем Климов, Василий Шукшин, Сергей Соловьев, Никита Михалков, Вадим Абдрашитов. Победителями последних лет стали режиссеры Александр Хант и Борис Акопов, Александр Цой.
В этом году фестиваль отмечает 60-летие (ранее фестиваль ВГИК проводился один раз в два года). Статус международного фестиваль ВГИК получил в 1970 году.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?