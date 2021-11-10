Жители Самарской области выберут лучший фильм студенческого фестиваля ВГИК

Жители Самарской области примут участие в выборе лучшего фильма 41-го международного студенческого фестиваля ВГИК. Показы фильмов российской программы фестиваля будут организованы в 31 регионе России.

41-й Международный студенческий кинофестиваль проводят Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А.Герасимова, Продюсерский центр "ВГИК-Дебют", АНО "Творческая студия "Стелла" при поддержке Министерства культуры РФ и Национального Фонда поддержки правообладателей.

В рамках показов будет проводиться зрительское голосование, по итогам которого на церемонии закрытия фестиваля 19 ноября будет вручен приз зрительских симпатий.

География российских зрителей выглядит так: 310 населенных пунктов, из них 72 города, в том числе города-миллионники - Москва, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Омск, Самара, Уфа, Красноярск. В этом году к фестивалю присоединился новый регион - город Калининград и Калининградская область.

Уже известны победители призеры первого, российского этапа фестиваля (список можно посмотреть по ссылке), который завершился 27 октября.

15 ноября в Москве стартуют международный этап фестиваля и театральный конкурс. В международном этапе в этом году участвует рекордное количество стран - 48. Впервые на фестивале представлены молодые кинематографисты африканского континента - зрители увидят фильмы, снятые в Гане, Зимбабве, Кении, Сенегал, ЮАР, Танзании, Эфиопии, Судане, Нигерии.

Международный студенческий кинофестиваль ВГИК - яркое событие российской культуры. Фестиваль ежегодно открывает новых авторов, работы которых получают призы престижных международных и российских кинофестивалей.

Победителями фестиваля ВГИК в разные годы становились Андрей Кончаловский, ставший первым победителем фестиваля в 1961 году, Элем Климов, Василий Шукшин, Сергей Соловьев, Никита Михалков, Вадим Абдрашитов. Победителями последних лет стали режиссеры Александр Хант и Борис Акопов, Александр Цой.

В этом году фестиваль отмечает 60-летие (ранее фестиваль ВГИК проводился один раз в два года). Статус международного фестиваль ВГИК получил в 1970 году.