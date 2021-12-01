В Самарской области пойдет под суд продавец поддельной справки о ПЦР-тесте

В Ставропольский районный суд Самарской области отправили уголовное дело о продаже поддельной справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Летом 2021 г. сотрудники УЭБиПК обнаружили, что в павильоне на 981 км трассы М-5 в с. Зеленовка 28-летний мигрант, занимающийся автострахованием, за 1 тыс. руб. продал 34-летнему мужчине поддельную справку.

В связи с этим возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Изготовление или оборот поддельных документов").

По словам задержанного, в соцсети неизвестная женщина предложила ему "легкий заработок": распечатывать справки, ставить на них печати и продавать обратившимся клиентам. Мужчина согласился, и курьер доставил ему пакет с печатями. Подозреваемый успел продать только одну справку, да и ту полицейскому, проводившему оперативный эксперимент.