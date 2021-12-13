Почти 2400 жителей Самарской области прошли в этом году профобучение и устроились на работу

В рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, жители региона могут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профобразование по самым разным направлениям. Порядка 2400 жителей Самарской области уже прошли курсы повышения квалификации или освоили новую профессию, после чего устроились на работу.

Поддержка тех, кто нуждается в помощи, решение вопросов трудоустройства, повышения конкурентоспособности граждан на современном рынке труда - в том числе, часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

Самарский техникум кулинарного искусства проводит повышение квалификации поваров школьных столовых и комбинатов питания Промышленного района областного центра. Сейчас обучение проходят 16 человек по компетенции "Поварское дело" по стандартам "Ворлдскилз".

"В профессии я давно, но в последнее время стала понимать, что современный повар, тем более, если он работает с детьми, не имеет права останавливаться на достигнутом, - признается помощник повара самарской школы №155 Екатерина Кубрина. - Вот, например, морковь и свеклу наши дети едят неохотно. На курсах я научилась, как сделать эти блюда из овощей привлекательными для подрастающего поколения. Научилась работать с печенкой, которая тоже у ребят не в чести. Теперь, думаю, они у меня в тарелках ничего оставлять не будут".

Обучение по нацпроекту "Демография" в техникуме проходит уже в течение трех лет. Занятия проводят в специально оборудованных классах опытные мастера.

"Мы стараемся показать нашим слушателям, что из вполне обычных продуктов можно сделать совершенно особое блюдо, - рассказывает мастер производственного обучения техникума Александр Коньков. - Курс длится 144 часа, начинаем мы с обучения приемам обработки и нарезки овощей и фруктов. Сейчас в кулинарии постоянно появляются, как принято говорить, новые тренды. Даже такие мелочи, как разделочные доски, теперь принято различать по цветовой гамме, соответствующей определенному продукту".

По завершении обучения более 85% специалистов работают по полученной профессии.