Сборная Самарской области стала призером Всероссийских Игр ГТО-2021

В Белгороде завершился II Всероссийский фестиваль чемпионов комплекса "Готов к труду и обороне" "Игры ГТО". Всероссийское мероприятие приурочено к 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО (СССР).

Напомним, в 2019 году Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" вошел в состав Федерального проекта "Спорт - норма жизни", национального проекта "Демография".

В Играх приняли участие более 300 сильнейших атлетов из 43 субъектов России. В течение нескольких дней лучшие физкультурники страны состязались в скорости, гибкости и силе. Сборная Самарской области была сформирована по итогам нескольких отборочных этапов, в том числе региональных "Игр ГТО". В составе команды выступили шесть человек: трое мужчин и три женщины, которые представляли три возрастные ступени комплекса ГТО: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет.

В индивидуальных соревнованиях "Иду на рекорд!" представительницы Самарской области завоевали две награды. Инна Пузик из Тольятти установила рекорд Игр ГТО в беге на 30 метров в VI возрастной ступени (18-29 лет) с результатом - 4,29 секунды. А Мария Серенкова из Безенчука поставила рекорд на этой же дистанции в VII возрастной ступени (30-39 лет) (4.44).

В командной гонке участники прошли пять этапов дистанции, состоящей из нормативов комплекса ГТО. Главными условиями состязаний были скорость и правильное выполнение упражнений: прыжок в длину с места, отжимания, рывок/приседание с гирей, упражнение на пресс, подтягивание на высокой/низкой перекладине (без рывков).

В упорной борьбе команда Самарской области пересекла черту третьей с результатом - 13:17.152. На первом месте сборная Белгородской области (12:26.314). Вторые - представители Челябинской области (13:12.783).

Все три региона-победителя II Всероссийского фестиваля чемпионов комплекса "Готов к труду и обороне" "Игры ГТО" получили медали, дипломы и сертификаты на комплекты лицензионного оборудования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" от официального лицензиата Самарской области "ГТО".

"Организаторам удалось устроить настоящее шоу, от которого остались лишь положительные эмоции. По сравнению с прошлым годом увеличилось количество команд-участниц, возросла конкуренция. Наши спортсмены основательно подошли к выполнению заданий. Спасибо ребятам за отличный результат и проявленную волю к победе!" - отметил руководитель управления по реализации ВФСК ГТО ГАУ СО "Организационный центр спортивных мероприятий" Сергей Мамонов.