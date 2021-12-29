"РКС-Самара" призывает не выбрасывать остатки еды в раковину или унитаз

В 2021 году цех эксплуатации канализации "РКС-Самара" устранил более 5000 засоров на уличных сетях канализации. Сотрудники цеха каждый день вынимали из колодцев и труб салфетки, маски, средства гигиены, остатки еды - все, что жители по ошибке кидают в унитаз или раковину.
Все эти вещи должны оказываться в мусорном ведре, а не в унитазе. Попадая в канализацию, все нерастворимые вещества скапливаются и создают непроходимые засоры.
В предпраздничные и праздничные дни самарцы часто забывают о правилах пользования водоотведением и сбрасывают в унитазы все, что не смогли доесть или не донесли до мусорки: картофельные очистки, яичную скорлупу, остатки еды, салфетки, новогодние украшения т.д.
Даже если сантехника справится, то на выходе из дома в канализации рано или поздно обязательно образуется затор. И из-за салата, спущенного в унитаз, по улице потечет зловонная жидкость.
Напоминаем список того, что ни в коем случае НЕЛЬЗЯ сбрасывать в раковину или унитаз:
1. Очистки продуктов и остатки еды.
2. Влажные салфетки, средства гигиены, подгузники.
3. Бумага и любые тряпки, даже самые маленькие.
4. Бытовой и строительный мусор.
5. Средства контрацепции.
6. Ватные палочки.
7. Наполнитель для кошачьих лотков.
8. Жир (его нужно вытирать бумажной салфеткой и выбрасывать в мусор).
9. Любые лекарства, продукты нефтехимии.
10. Окурки, спички.
Иными словами, только продукты жизнедеятельности организма должны попадать в бытовую канализацию. Все остальное необходимо отправлять в мусорное ведро.
"РКС-Самара" желает всем самарцам хорошего и доброго Нового года, веселого праздника и спокойных выходных.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается