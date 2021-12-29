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ЖКХ и благоустройство Общество

"РКС-Самара" призывает не выбрасывать остатки еды в раковину или унитаз

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2021 году цех эксплуатации канализации "РКС-Самара" устранил более 5000 засоров на уличных сетях канализации. Сотрудники цеха каждый день вынимали из колодцев и труб салфетки, маски, средства гигиены, остатки еды - все, что жители по ошибке кидают в унитаз или раковину.

Все эти вещи должны оказываться в мусорном ведре, а не в унитазе. Попадая в канализацию, все нерастворимые вещества скапливаются и создают непроходимые засоры.

В предпраздничные и праздничные дни самарцы часто забывают о правилах пользования водоотведением и сбрасывают в унитазы все, что не смогли доесть или не донесли до мусорки: картофельные очистки, яичную скорлупу, остатки еды, салфетки, новогодние украшения т.д.

Даже если сантехника справится, то на выходе из дома в канализации рано или поздно обязательно образуется затор. И из-за салата, спущенного в унитаз, по улице потечет зловонная жидкость.

Напоминаем список того, что ни в коем случае НЕЛЬЗЯ сбрасывать в раковину или унитаз:

1. Очистки продуктов и остатки еды.

2. Влажные салфетки, средства гигиены, подгузники.

3. Бумага и любые тряпки, даже самые маленькие.

4. Бытовой и строительный мусор.

5. Средства контрацепции.

6. Ватные палочки.

7. Наполнитель для кошачьих лотков.

8. Жир (его нужно вытирать бумажной салфеткой и выбрасывать в мусор).

9. Любые лекарства, продукты нефтехимии.

10. Окурки, спички.

Иными словами, только продукты жизнедеятельности организма должны попадать в бытовую канализацию. Все остальное необходимо отправлять в мусорное ведро.

"РКС-Самара" желает всем самарцам хорошего и доброго Нового года, веселого праздника и спокойных выходных.

Гид потребителя

Последние комментарии

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