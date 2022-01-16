В Самарской области 17 января ожидается сильный ветер до 18 м/с

В Самарской области 17 января объявлено штормовое предупреждение из-за ветра 18 м/с. Синоптики прогнозируют неблагоприятную погоду в течении всего дня.
По данным Приволжского УГМС, днем в понедельник, 17 января, в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра. Его порывы будут от 15 до 18 метров в секунду и не прекратятся до вечера.
Информация появилась на сайте ГУ МЧС РФ по Самарской области. В связи с этим на территории региона объявлен желтый уровень погодной опасности.
Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий сотрудники МЧС рекомендуют самарцам реже выходить на улицу в этот день, а также соблюдать ряд правил безопасности.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.