В Самарской области 17 января ожидается сильный ветер до 18 м/с

В Самарской области 17 января объявлено штормовое предупреждение из-за ветра 18 м/с. Синоптики прогнозируют неблагоприятную погоду в течении всего дня.

По данным Приволжского УГМС, днем в понедельник, 17 января, в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра. Его порывы будут от 15 до 18 метров в секунду и не прекратятся до вечера.

Информация появилась на сайте ГУ МЧС РФ по Самарской области. В связи с этим на территории региона объявлен желтый уровень погодной опасности.

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий сотрудники МЧС рекомендуют самарцам реже выходить на улицу в этот день, а также соблюдать ряд правил безопасности.