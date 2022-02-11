Юбилейная всероссийская массовая гонка "Лыжня России" пройдет в Самаре 26 февраля

26 февраля в Самаре состоится сороковая юбилейная Всероссийская массовая гонка "Лыжня России".
Напомним, Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" проводится в рамках реализации федерального проекта "Спорт — норма жизни" и проводится ежегодно в первой половине февраля. Однако в этом году в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией, связанной с угрозой распространения COVID-19, сроки гонки решением оперативного штаба были перенесены.
В этом году исполняется 40 лет проведению первых соревнований "Лыжня России". Гонка проводится ежегодно с 1982 года. За свою славную 40-летнюю историю это крупнейшее спортивное мероприятие объединило миллионы любителей лыжного спорта. Каждый участник традиционно получит теплую шапочку с символикой "Лыжня России", а также индивидуальный нагрудный номер. Победители и призеры будут награждены медалями и дипломами.
Центральный старт спортивного мероприятия Самарского региона состоится на территории государственного автономного учреждения Самарской области "Учебно-спортивный центр "Чайка" (Самарская область, муниципальный район Волжский, городское поселение Смышляевка, территория Лесная, ул. Олимпийская, здание 4).
К участию будут допущены лица старше 18 лет при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также одного из следующих документов:
— QR-код с единого портала государственных услуг;
— сертификат профилактической прививки от COVID-19;
— сведения о перенесенном заболевании COVID-19;
— отрицательный ПЦР-тест на наличие возбудителя COVID-19, сделанный не ранее, чем за 48 часов до мероприятия.
Уважаемые участники Всероссийской массовой гонки "Лыжня России", обращаем ваше внимание, что проведение мероприятия возможно только при благоприятном течении ситуации, связанной с угрозой распространения COVID-19. По решению оперативного штаба возможно внесение изменений в условия участия в мероприятии, а также возможна корректировка даты проведения Всероссийской массовой гонки "Лыжня России" на территории Самарской области. Дополнительная информация о проведении гонки будет публиковаться на интернет-ресурсах министерства спорта Самарской области.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.