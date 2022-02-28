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Общество

В Самаре будет введен запрет на парковку на 34 улицах

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на 34 улицах будут установлены знаки, ограничивающие возможность парковки в зависимости от дня и времени суток. Об этом сообщает гордума.

Такие меры связаны с тем, что автомобили горожан затрудняют уборку улиц от снега. 

"В планах этого года обозначено 34 улицы. А к уборке машин, которые не только мешают расчистке улиц, но и нарушают правила парковки, подключатся сотрудники Госавтоинспекции", — говорится в сообщении. 

"Давайте уважать тех, кто живет с нами рядом. Покупка автомобиля – это ответственность и за его содержание, и за обслуживание. Поэтому водители должны заранее позаботиться о наличии места и возможности для парковки, а не бросать машины на прилегающей к дому территории до наступления весны", - отметил председатель Думы Самары Алексей Дегтев.

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Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

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