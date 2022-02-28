В Самаре будет введен запрет на парковку на 34 улицах

В Самаре на 34 улицах будут установлены знаки, ограничивающие возможность парковки в зависимости от дня и времени суток. Об этом сообщает гордума.

Такие меры связаны с тем, что автомобили горожан затрудняют уборку улиц от снега.

"В планах этого года обозначено 34 улицы. А к уборке машин, которые не только мешают расчистке улиц, но и нарушают правила парковки, подключатся сотрудники Госавтоинспекции", — говорится в сообщении.

"Давайте уважать тех, кто живет с нами рядом. Покупка автомобиля – это ответственность и за его содержание, и за обслуживание. Поэтому водители должны заранее позаботиться о наличии места и возможности для парковки, а не бросать машины на прилегающей к дому территории до наступления весны", - отметил председатель Думы Самары Алексей Дегтев.