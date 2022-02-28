В Самаре будет введен запрет на парковку на 34 улицах

В Самаре на 34 улицах будут установлены знаки, ограничивающие возможность парковки в зависимости от дня и времени суток. Об этом сообщает гордума.
Такие меры связаны с тем, что автомобили горожан затрудняют уборку улиц от снега.
"В планах этого года обозначено 34 улицы. А к уборке машин, которые не только мешают расчистке улиц, но и нарушают правила парковки, подключатся сотрудники Госавтоинспекции", — говорится в сообщении.
"Давайте уважать тех, кто живет с нами рядом. Покупка автомобиля – это ответственность и за его содержание, и за обслуживание. Поэтому водители должны заранее позаботиться о наличии места и возможности для парковки, а не бросать машины на прилегающей к дому территории до наступления весны", - отметил председатель Думы Самары Алексей Дегтев.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа