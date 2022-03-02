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Массовый спорт Спорт

Из-за лыжной гонки будет ограничено движение в Самаре

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением спортивного мероприятия "Лыжная гонка на призы газеты "Волжская коммуна" на территории Самары с 06:00 до 16:00 6 марта будет ограничено движение транспорта.

Ограничения вводятся на автомобильной дороге на кладбище "Лесное" на участке от ГАУ Самарской области "Учебно-спортивный центр "Чайка" до поворота на кладбище "Лесное".

Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

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