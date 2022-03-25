"Т Плюс" совместно с СамГТУ открыли Школу молодого энергетика

При поддержке филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" на базе теплоэнергетического факультета Самарского государственного технического университета запущена образовательная программа "Школа молодого энергетика — 2022". Она призвана помочь старшеклассникам и выпускникам школ определиться с выбором профессии.

Учебная программа предусматривает знакомство с большой и малой энергетикой, нетрадиционными и возобновляемыми источниками энергии, автоматизацией и управлением в теплоэнергетике и со многими другими направлениями. Для слушателей школы организованы лекционные, практические и лабораторные занятия с преподавателями вуза.

Компания "Т Плюс" давно и плодотворно взаимодействует с профильным факультетом Политеха, помогая абитуриентам и выпускникам определиться с местом работы. Так, в 6 корпусе СамГТУ работает специализированная аудитория "Т Плюс", а руководители и технические специалисты энергокомпании периодически проводят тематические лекции и мастер-классы для студентов в рамках проектов "Умная среда" и "Теплый вечер".

Занятия "Школы молодого энергетика" проводятся бесплатно по адресу: Самара, ул. Галактионовская, 141/ ул. Вилоновская, 19-21.