В регионе отменен ряд ограничений для детей школьного возраста и объявлен единый день вакцинации

В понедельник, 28 марта, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Несмотря на сокращение ежедневно выявляемых случаев коронавируса, эпидемиологическую ситуацию руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова охарактеризовала как напряженную. За минувшие сутки подтвержден 461 случай заболевания.

По данным министра здравоохранения региона Армена Беняна, на амбулаторном лечении находятся 4127 человек с подтвержденным коронавирусом (на 36,6% меньше, чем на предыдущей неделе), в госпиталях — 1571 человек с коронавирусом и подозрением на него.

Соотношение числа пациентов по тяжести протекания заболевания остается в среднем стабильным, однако в течение трех последних недель увеличивается количество тяжелых больных. В числе причин этого министр обозначил отсутствие вакцинации, позднее обращение за медпомощью и, таким образом, запоздалое начало лечения.

Необходимый запас препаратов для лечения коронавируса в регионе есть, отметил министр. Он также сообщил, что в рамках единого регионального контакт-центра скоро появится дополнительная линия, по которой жителям можно будет узнать о ситуации с лекарствами.

Что касается вакцинации, то на данный момент вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 54% процента от населения региона (84% от плана). Повторно привиты почти 42% от плана. Среди жителей старше 60 лет, представляющих категорию наибольшего риска по тяжести протекания инфекции и ее последствий, привито почти 70% от плана.

"Много людей с пневмонией попадают в больницы, и для многих, особенно непривитых, людей ковид представляет очень серьезную опасность. Прошу глав муниципальных образований продолжать усилия по вакцинации. Остается необходимым продолжать носить маски. Рейды по проверке масочного режима в общественном транспорте будут продолжаться. Ситуация остается очень непростой", — отметил Виктор Кудряшов.

Армен Бенян сообщил, что в области продолжают работать 200 прививочных пунктов, кроме круглосуточных: в связи с низкой востребованностью их перевели на 16-часовой режим работы.

Также министр анонсировал областную акцию — единый день вакцинации, которая состоится 4 апреля. С 9 до 20 часов в Самаре привиться можно будет в пункте вакцинации на базе Самарской областной универсальной научной библиотеки, также запланированы дополнительные пункты в других муниципалитетах с выездом мобильных бригад по крупным объектам социальной структуры, по заявкам — вакцинация граждан 60+ на дому.

Изменения в санитарно-эпидемиологических требованиях коснулись образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи.

По информации Светланы Архиповой, отменены требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета, социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 м, требование предъявлять медицинскую справку для посещения ребенка образовательной организации, если он был в контакте с больным COVID-19. При этом наличие справки после перенесенного заболевания остается обязательным.

Также теперь нет необходимости в "лестничном" расписании — уроки и перемены для всех могут быть в одинаковое время. Допускается проведение массовых мероприятий в организациях для детей и молодежи на открытом воздухе.

Отменено требование о закрытом режиме работы летних оздоровительных детских лагерей, теперь допускается их 100-процентная загрузка.