В Самаре в шестой раз пройдет "Космический забег"

В воскресенье, 17 апреля, в Самаре пройдет Космический полумарафон - легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики. Событие проходит в столице региона в шестой раз и собирает более 2000 участников из более чем 250 городов России.

Основные задачи мероприятия - популяризация бега в Самаре и регионе, привлечение населения к регулярным занятиям бегом, повышение спортивного мастерства спортсменов, пропаганда здорового образа жизни.

Забег пройдет на улицах Самары, старт и финиш - на второй очереди волжской набережной около бассейна ЦСК ВВС. Начало забега в 08:00. Торжественное открытие Космического полумарафона запланировано на 09:00.

Выдача стартовых пакетов участникам, прошедшим регистрацию, будет производиться 15 и 16 апреля по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 30 (ТЦ "Космопорт").

Участники на дистанциях 21,1 км, 10 км, занявшие 1, 2, 3 места в абсолютном зачете среди мужчин и женщин, награждаются дипломами, медалями, призами. Участникам, завершившим дистанцию (кроме "Самарской Мили"), будет вручена памятная медаль финишера.