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В Самаре в шестой раз пройдет "Космический забег"

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 17 апреля, в Самаре пройдет Космический полумарафон - легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики. Событие проходит в столице региона в шестой раз и собирает более 2000 участников из более чем 250 городов России.

Основные задачи мероприятия - популяризация бега в Самаре и регионе, привлечение населения к регулярным занятиям бегом, повышение спортивного мастерства спортсменов, пропаганда здорового образа жизни.

Забег пройдет на улицах Самары, старт и финиш - на второй очереди волжской набережной около бассейна ЦСК ВВС. Начало забега в 08:00. Торжественное открытие Космического полумарафона запланировано на 09:00.

Выдача стартовых пакетов участникам, прошедшим регистрацию, будет производиться 15 и 16 апреля по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 30 (ТЦ "Космопорт").

Участники на дистанциях 21,1 км, 10 км, занявшие 1, 2, 3 места в абсолютном зачете среди мужчин и женщин, награждаются дипломами, медалями, призами. Участникам, завершившим дистанцию (кроме "Самарской Мили"), будет вручена памятная медаль финишера.

Дистанции:
- Детский забег (ребята от 1 года до 10 лет включительно) - 600 м;
- Корпоративный забег 5×3 км;
- 3 км, 10 км, 21,1 км;
- "Самарская миля" - 1586 м.
Дистанции соревнований по северной ходьбе:
- 3 км;
- 10 км.
Подробнее с трассами можно ознакомиться в приложении.
К участию в забеге допускаются:
- в возрасте от 1 года до 10 лет включительно на детский забег 600 м (от 1-го до 4-х лет вместе с родителями);
- от 11 лет на дистанции 3 км, "Самарская миля" 1586 м и корпоративный забег 5×3 км;
- от 14 лет на дистанцию 10 км;
- от 16 лет на дистанции 21,1 км.
К участию в соревнованиях по северной ходьбе в рамках забега допускаются участники:
- от 11 лет - на дистанцию северная ходьба 3 км;
- от 14 лет - на дистанцию северная ходьба 10 км.

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