В воскресенье, 22 мая, в Самаре пройдет VI Всероссийский полумарафон "Забег.РФ".

85 городов по всей стране, 11 часовых поясов и один старт для нескольких тысяч любителей спорта. Это больше, чем ЗаБег. Это мировой рекорд.

Самый крупный полумарафон с синхронным стартом: четыре дистанции, крутая фан-зона и яркий праздник от Калининграда до Камчатки.

Организаторы предлагают жителям России пробежать 1 км, 5 км, 10 км и 21 км.

"ЗаБег" - это не просто полумарафон, но и масштабное спортивное мероприятие с множеством развлечений: концертной программой, выставкой спортивного питания, фотозонами, фудкортом, светошумовым представлением и многим другим.

Ссылки на аккаунты:

ВК - https://vk.com/zabegrf

Ссылка на сайт - забег.рф