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22 мая в Самаре пройдет VI Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ"

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 22 мая, в Самаре пройдет VI Всероссийский полумарафон "Забег.РФ".

85 городов по всей стране, 11 часовых поясов и один старт для нескольких тысяч любителей спорта. Это больше, чем ЗаБег. Это мировой рекорд.

Самый крупный полумарафон с синхронным стартом: четыре дистанции, крутая фан-зона и яркий праздник от Калининграда до Камчатки.

Организаторы предлагают жителям России пробежать 1 км, 5 км, 10 км и 21 км.

"ЗаБег" - это не просто полумарафон, но и масштабное спортивное мероприятие с множеством развлечений: концертной программой, выставкой спортивного питания, фотозонами, фудкортом, светошумовым представлением и многим другим.

Ссылки на аккаунты:  
ВК - https://vk.com/zabegrf
Ссылка на сайт - забег.рф

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Последние комментарии

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М С 09 декабря 2014 07:45 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

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