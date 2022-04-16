В воскресенье, 22 мая, в Самаре пройдет VI Всероссийский полумарафон "Забег.РФ".
85 городов по всей стране, 11 часовых поясов и один старт для нескольких тысяч любителей спорта. Это больше, чем ЗаБег. Это мировой рекорд.
Самый крупный полумарафон с синхронным стартом: четыре дистанции, крутая фан-зона и яркий праздник от Калининграда до Камчатки.
Организаторы предлагают жителям России пробежать 1 км, 5 км, 10 км и 21 км.
"ЗаБег" - это не просто полумарафон, но и масштабное спортивное мероприятие с множеством развлечений: концертной программой, выставкой спортивного питания, фотозонами, фудкортом, светошумовым представлением и многим другим.
Ссылки на аккаунты:
ВК - https://vk.com/zabegrf
Ссылка на сайт - забег.рф
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.