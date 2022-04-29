Из-за праздничных мероприятий в центре Самары будет ограничено движение транспорта

В связи с проведением мероприятия, посвященного Празднику Весны и Труда, с 17:00 до 22:00 1 мая на территории Самары будет ограничено движение транспорта.

Речь идет о следующих участках улиц:

— по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;

— по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской;

— по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской;

— по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе.



Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.

В вышеуказанный период общественный транспорт — автобусы маршрутов №№ 24, 92, 297 — будут следовать по скорректированной схеме.