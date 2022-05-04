В музее Эльдара Рязанова расскажут о жизни и творчестве Дмитрия Шостаковича

В субботу, 7 мая, в 17:30, в музее Эльдара Рязанова пройдет лекция "Дмитрий Дмитриевич Шостакович в Самаре" (12+).
Посетители смогут детально познакомиться с электронными копиями писем композитора и стенограмму его выступления на встрече с коллективом педагогов детской музыкальной школы в Куйбышеве.
Лекции о жизни и деятельности Дмитрия Шостаковича во время Великой Отечественной войны в Куйбышеве читает главный хранитель фондов музея, культуролог Юлия Богатырева.
Цена 150 рублей. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.