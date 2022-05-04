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Музеи и выставки Культура

В музее Эльдара Рязанова расскажут о жизни и творчестве Дмитрия Шостаковича

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 7 мая, в 17:30, в музее Эльдара Рязанова пройдет лекция "Дмитрий Дмитриевич Шостакович в Самаре" (12+).

Посетители смогут детально познакомиться с электронными копиями писем композитора и стенограмму его выступления на встрече с коллективом педагогов детской музыкальной школы в Куйбышеве.

Лекции о жизни и деятельности Дмитрия Шостаковича во время Великой Отечественной войны в Куйбышеве читает главный хранитель фондов музея, культуролог Юлия Богатырева.

Цена 150 рублей. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.

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