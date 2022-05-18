На "Туриаду – 2022" съехались сотни лучших спортсменов-туристов из регионов ПФО и Республики Узбекистан

Во вторник, 17 мая, на территории горнолыжного курорта "Хвалынский" в девятый раз открылся Спортивно-туристский лагерь "Туриада".

В этом году на площадке "Туриады" собрались около 700 участников из всех регионов ПФО — победители региональных спортивно-туристских слетов и студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом, а также профессиональные тренеры по спортивному туризму, эксперты и волонтеры. Впервые гостями "Туриады" стали иностранные спортсмены — команда из Республики Узбекистан. Проживать участники лагеря традиционно будут в палаточном городке.

В составе команды Самарской области — 31 спортсмен из Самары, Сызрани, Тольятти и Жигулевска, которые представят регион в 2 дисциплинах: пешеходная (19 человек) и на средствах передвижениях (вело) (12 человек). Напомним, в прошлом году команда Самарской области в ряде номинаций взяла бронзу. В частности, призовое третье место самарская сборная заняла в номинации "Культурно-познавательный туризм", а в конкурсе видеопрезентаций стала абсолютным лидером.

В торжественном открытии Спортивно-туристского лагеря приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев и временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Роман Бусаргин.

На церемонии открытия лагеря Олег Машковцев приветствовал участников от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и отметил, что проведение "Туриады" на гостеприимной саратовской земле стало доброй традицией. Заместитель полпреда подчеркнул, что основная цель "Туриады", — развитие массового спорта, выявление и поддержка лучших спортсменов-туристов, формирование положительных жизненных установок для молодежи.

Олег Машковцев отметил, что "программа "Туриады" постоянно совершенствуется. Так в этом году по предложениям участников "Туриады-2021" предусмотрен за счет средств Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО грант победителю конкурса турмаршрутов. Надеемся, что он позволит еще раз подчеркнуть туристическую привлекательность Приволжья".

Заместитель полномочного представителя пожелал участникам азартной борьбы и честного судейства: "В этом году на Туриаде должно быть как всегда интересно, познавательно, одним словом — здорово! Уверен, что вся эта палитра эмоций, которую традиционно дарит Туриада, останется в ваших сердцах надолго, а дружба, зародившаяся здесь, будет крепкой и станет помогать вам по жизни".

В программу лагеря включены соревнования на велосипедных (личное и командное первенство), водных (каяк-слалом, катамаран-слалом и командная гонка) и пешеходных дистанциях (личное командное первенство), а также конкурс туристических маршрутов, в рамках которого сильнейший участник впервые с этого года получит грант в размере до 400 тысяч рублей из Фонда содействия развитию институтов гражданского общества ПФО на организацию медиатура по маршруту-победителю конкурса.

Кроме того, в рамках лагеря состоится подведение итогов окружного конкурса турпоходов школьных групп под руководством педагогов. Соревнования по лыжному туризму, входящие в программу "Туриады", состоялись в феврале т. г. в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл). В культурно-познавательную программу включены видеоконкурс "Люблю тебя, Приволжье", межрегиональный конкурс авторской песни "Музыка сердец", конкурс туристских презентаций и конкурс знаний о туризме.

Оценивать участников конкурсов в культурно-познавательной части "Туриады", где соревнуются студенты, обучающиеся на профильных специальностях, связанных с организацией туриндустрии, будут эксперты в сфере туризма всероссийского уровня и представители органов власти регионов ПФО.

20 мая состоится торжественное закрытие Спортивно-туристского лагеря. В этот день будут проведены командная спортивно-туристская эстафета на пешеходной дистанции на Кубок Приволжского федерального округа, а также "Кубок Дружбы", где на эстафетной дистанции соревноваться с представителями ПФО будут гости из Узбекистана.

Победители и призеры "Туриады — 2022" примут участие в крупнейших Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму.