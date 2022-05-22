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На Забег.РФ в Самаре в честь Студвесны добавлена дистанция в 1992 метра На "Туриаду – 2022" съехались сотни лучших спортсменов-туристов из регионов ПФО и Республики Узбекистан 22 мая в Самаре пройдет VI Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" Александр Хинштейн раскритиковал отмену легкоатлетического забега в Тольятти в День Победы В Самаре в шестой раз пройдет "Космический забег"

Массовый спорт Спорт

На Забег.РФ в Самаре в честь Студвесны добавлена дистанция в 1992 метра

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область в честь празднования 30 юбилея Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" к четырем традиционным дистанциям главного полумарафона — Забег.РФ добавила еще одну дистанцию — 1992 метра.

Длина дистанции символизирует год рождения "Студвесны".

Участники этой дистанции — студенты из Самарской области, а также из регионов России, которые приехали на юбилей Российской студенческой весны.

Победила в студзабеге Мария Бурцева из Рязанской области.

"Обычно я у себя в Рязани организую этот забег, и так совпало, повезло поучаствовать в забеге в Самаре, да еще выиграть на главной дистанции студенчества. Безумно классные дни — очень много развлечений, мероприятий, разных локаций и фотозон. Всем нравится, все довольны", — поделилась впечатлениями Мария Бурцева.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров направил приветственный адрес всем участникам забега. "Самарскую область по праву можно считать спортивным регионом, а самарцев — людьми спортивными и физически активными. Массовый спорт — фундамент спортивной пирамиды, основа будущих побед и триумфов атлетов Самарской губернии. Именно поэтому мы активно занимаемся совершенствованием спортивной инфраструктуры. Каждый год в регионе появляются новые спортивные объекты — от универсальных площадок до Дворцов спорта. Отрадно, что с каждым годом все больше людей делают выбор в пользу здорового образа жизни, активно занимаются физической культурой и спортом. И поэтому такие масштабные соревнования, как традиционный полумарафон "Забег.РФ" пользуются неизменным успехом, становятся важным, заметным событием", — отметил глава региона в своем приветствии.

Всего на прилегающей территории стадиона "Солидарность Самара Арена" на главный полумарафон России с синхронным стартом — Забег.РФ вышло почти 2500 тысячи участников. Самому младшему спортсмену — 6 лет, самому старшему — 68.

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