Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" состоялся в Самаре при поддержке ПСБ

В воскресенье, 22 мая, в Самаре при поддержке ПСБ прошел VI Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ". В нем участвовало около 2500 спортсменов, которые, в зависимости от уровня подготовки, преодолели дистанции 1, 5, 10, и 21,1 км. Маршрут полумарафона проходил на территории стадиона "Солидарность Самара Арена".

"Полумарафон "Забег.РФ", который на протяжении нескольких лет поддерживает ПСБ, является знаковым событием не только для Самарской области, но и для всей страны. Это настоящий праздник спорта, который объединил новичков, любителей, профессионалов, взрослых и детей, - отмечает региональный директор дополнительного офиса "Самарский" ПСБ Виталий Белоцкий. - В банке мы также развиваем собственную программу - "ПСБ Спорт", которая направлена на популяризацию здорового образа жизни среди сотрудников. Наши спортсмены активно участвуют в различных соревнованиях. "ЗаБег.РФ" - не исключение: вчера в Самаре на дистанции вышло около 50 сотрудников ПСБ и их семьи, а также наши клиенты и партнеры".

"ЗаБег.РФ" - всероссийский полумарафон. В 2022 году мероприятие стало самым масштабным в своей истории: единый старт, 11 часовых поясов, четыре дистанции, 85 регионов, 120 тысяч участников.