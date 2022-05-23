16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На Забег.РФ в Самаре в честь Студвесны добавлена дистанция в 1992 метра На "Туриаду – 2022" съехались сотни лучших спортсменов-туристов из регионов ПФО и Республики Узбекистан 22 мая в Самаре пройдет VI Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" Александр Хинштейн раскритиковал отмену легкоатлетического забега в Тольятти в День Победы В Самаре в шестой раз пройдет "Космический забег"

Массовый спорт Спорт

Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" состоялся в Самаре при поддержке ПСБ

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 22 мая, в Самаре при поддержке ПСБ прошел VI Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ". В нем участвовало около 2500 спортсменов, которые, в зависимости от уровня подготовки, преодолели дистанции 1, 5, 10, и 21,1 км. Маршрут полумарафона проходил на территории стадиона "Солидарность Самара Арена".

Фото: предоставлено ПСБ

"Полумарафон "Забег.РФ", который на протяжении нескольких лет поддерживает ПСБ, является знаковым событием не только для Самарской области, но и для всей страны. Это настоящий праздник спорта, который объединил новичков, любителей, профессионалов, взрослых и детей, - отмечает региональный директор дополнительного офиса "Самарский" ПСБ Виталий Белоцкий. - В банке мы также развиваем собственную программу - "ПСБ Спорт", которая направлена на популяризацию здорового образа жизни среди сотрудников. Наши спортсмены активно участвуют в различных соревнованиях. "ЗаБег.РФ" - не исключение: вчера в Самаре на дистанции вышло около 50 сотрудников ПСБ и их семьи, а также наши клиенты и партнеры".

"ЗаБег.РФ" - всероссийский полумарафон. В 2022 году мероприятие стало самым масштабным в своей истории: единый старт, 11 часовых поясов, четыре дистанции, 85 регионов, 120 тысяч участников.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 29 апреля 2015 06:54 В Самаре прошел фестиваль "Открытие летнего велосезона"

Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.

М С 09 декабря 2014 07:45 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.

Thought Mind 06 декабря 2014 19:31 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?

Максим Ромашов 12 апреля 2013 16:16 Николай Меркушкин: "В Самаре должно быть как минимум 12 ледовых площадок"

Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.

Дмитрий Гр 04 марта 2013 09:26 В Самаре состоялся финальный этап турнира по мини-футболу "Дружба народов"

финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.

Фото на сайте

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

Самаре прошел "Зеленый марафон"

Самаре прошел "Зеленый марафон"

В Самаре прошел день бега "Кросс Нации"

В Самаре прошел день бега "Кросс Нации"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5