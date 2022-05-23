Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" состоялся в Самаре при поддержке ПСБ

В воскресенье, 22 мая, в Самаре при поддержке ПСБ прошел VI Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ". В нем участвовало около 2500 спортсменов, которые, в зависимости от уровня подготовки, преодолели дистанции 1, 5, 10, и 21,1 км. Маршрут полумарафона проходил на территории стадиона "Солидарность Самара Арена".
"Полумарафон "Забег.РФ", который на протяжении нескольких лет поддерживает ПСБ, является знаковым событием не только для Самарской области, но и для всей страны. Это настоящий праздник спорта, который объединил новичков, любителей, профессионалов, взрослых и детей, - отмечает региональный директор дополнительного офиса "Самарский" ПСБ Виталий Белоцкий. - В банке мы также развиваем собственную программу - "ПСБ Спорт", которая направлена на популяризацию здорового образа жизни среди сотрудников. Наши спортсмены активно участвуют в различных соревнованиях. "ЗаБег.РФ" - не исключение: вчера в Самаре на дистанции вышло около 50 сотрудников ПСБ и их семьи, а также наши клиенты и партнеры".
"ЗаБег.РФ" - всероссийский полумарафон. В 2022 году мероприятие стало самым масштабным в своей истории: единый старт, 11 часовых поясов, четыре дистанции, 85 регионов, 120 тысяч участников.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.