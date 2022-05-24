СГИК подписал соглашение с Музыкальной академией Ларисы Долиной

Подписано соглашение о сотрудничестве между Самарским государственным институтом культуры и Музыкальной академией Ларисы Долиной.
Самарский институт культуры стал первой региональной пилотной площадкой в стране, на базе которой будут проходить прослушивания, мастер-классы педагогов академии и также самой народной артистки России Ларисы Долиной.
Подписание партнерского соглашения состоялось в субботу, 21 мая, в Москве в рамках официальной презентации Музыкальной академии Ларисы Долиной. На церемонии присутствовали педагоги академии, друзья и партнеры, ведущие деятели культуры страны: Игорь Бутман, Юрий Башмет, Ильдар Абдразаков, Александр Розенбаум, Леонид Агутин, Николай Басков, Юлия Ковальчук и не только.
Самарский институт культуры представила делегация в лице ректора СГИК Ольги Наумовой, Павла Плаксина, декана факультета современного искусства и художественных коммуникаций, и Ксении Плаксиной, заведующей кафедрой эстрадно-джазового искусства.
"Стать первой региональной площадкой Музыкальной академии народной артистки России Ларисы Долиной для нас большая честь. В команде Ларисы Александровны сегодня собрались сильнейшие педагоги страны по эстрадно-джазовому искусству — все они первоклассные музыканты. Многих из них с мастер-классами для наших юных исполнителей и педагогов в этом году мы будем принимать у себя, на площадке института, в молодежном центре "Дирижабль" ", — говорит Ольга Наумова.
На базе Самарского института культуры до конца года пройдет немало творческих событий. Первые из них состоятся уже на этой неделе. Во вторник и в среду, 24 и 25 мая, вокалистки академии Алина Енгибарян и Юлия Шегай проведут мастер-классы и прослушивания студентов кафедр эстрадно-джазового искусства СГИК, профильных училищ, школ и вокальных студий региона. Участие в проекте для начинающих исполнителей бесплатное.
У юных артистов появится возможность сотрудничества с академией. В октябре этого года запланирован визит в Самару и самой Ларисы Долиной, которая также проведет на базе СГИК мастер-классы и прослушивания.
Последние комментарии
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.