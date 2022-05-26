В правительстве обсудили этапы строительства метро в Самаре

Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу строительства метрополитена в Самаре. Участие в совещании приняли министр строительства Самарской области Николай Плаксин, первый заместитель главы городского округа Самара Владимир Василенко, представители министерства имущественных отношений Самарской области, государственного казенного учреждения региона "Управление капитального строительства", проектной организации.

Напомним, в прошлом году благодаря усилиям губернатора Самарской области Дмитрия Азарова нашему региону было одобрено предоставление из федерального бюджета средств инфраструктурного кредита на проект по комплексному развитию территории г.о. Самара со строительством метрополитена. Строительство первой линии метро планируется завершить в 2024 году. Для контроля реализации проекта в регионе создан оперативный штаб под руководством председателя правительства Самарской области. О том, как в настоящее время ведется работа по проектированию и строительству метрополитена, участникам совещания доложил заместитель директора ГКУ СО "Управление капитального строительства" Александр Богданов.

Он отметил, что в настоящее время на строительной площадке ведутся демонтаж контактной сети и геологические изыскания, кроме того, получено положительное заключение экспертизы по подготовительному этапу.

Всего в реализации проекта планируется семь этапов. Подготовительный этап включает освобождение территории от сетей, сейчас по нему запущены закупочные процедуры. К середине июля планируется заключить все необходимые договоры.

Александр Богданов сообщил, что к концу августа планируется выйти из экспертизы с проектом по перегонным тоннелям между станциями Алабинская и Театральная. Последний этап, который выходит в текущем году из экспертизы, - станционный комплекс станции "Театральная" (ноябрь 2022 года).

"Мы фиксируем, что проектирование объекта ведется в соответствии с графиком. И сейчас крайне важно, чтобы так же своевременно начались активные строительные работы по реализации проекта", - подчеркнул Виктор Кудряшов.

О реализации мероприятий по изъятию земельных участков и объектов недвижимости для государственных нужд при строительстве метрополитена рассказал Николай Плаксин. Завершено обследование зданий, находящихся в зоне влияния строительства. Всего в зоне влияния метрополитена находятся 105 объектов, из них отселению подлежат 67 жилых домов.

Виктор Кудряшов поручил провести оценку необходимых ресурсов для реализации мероприятий по отселению.

Станция "Театральная" завершит первую линию Самарского метрополитена, которая пройдет под улицей Самарской от улицы Полевой до улицы Ульяновской, затем по улице Галактионовской (от Вилоновской до Красноармейской). Завершение первой очереди метрополитена позволит улучшить транспортную доступность отдельных районов областной столицы. Кроме того, реализация проекта будет способствовать комплексному развитию территории вдоль линии метро.