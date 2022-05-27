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Облправительство Власть и политика

Виктор Кудряшов принял участие в заседании всероссийского штаба по региональному развитию

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 350 тыс. жителей Самарской области смогут оценить преимущества совершенствования коммунальной инфраструктуры в рамках проектов, реализацию которых профинансирует Фонд развития территорий РФ.

Об этом стало известно в ходе заседания федерального штаба по региональному развитию, которое провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Самарскую область представили первый вице-губернатор - председатель правительства региона Виктор Кудряшов, министр энергетики и ЖКХ Александр Мордвинов, министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин и другие руководители областных ведомств.
В марте правительственная комиссия (штаб) по региональному развитию приняла решение о выделении Самарской области лимита более чем 3,3 миллиарда рублей на ряд проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры по линии финансирования из Фонда национального благосостояния.  
Самарский регион подал заявки по пяти проектам строительства и реконструкции объектов водо- и теплоснабжения. Ожидается, что уже в июне текущего года область получит аванс по трем проектам, выплаты на реализацию еще двух придут в регион в июле. Работы рассчитаны на период 2022-2024 годов.
Итогом станут ввод новой котельной в Куйбышевском районе Самары, реконструкция семи теплотрасс в областном центре, модернизация насосных станций водозабора "Соцгородской" в Тольятти, модернизация трех котельных в Жигулевске и реконструкция комплекса объектов водоснабжения в Красноармейском районе. Качество предоставления коммунальных услуг в итоге вырастет для 354689 жителей региона.
"О новом механизме, позволяющем привлекать финансирование из Фонда национального благосостояния на совершенствование коммунальной инфраструктуры, было объявлено около года назад. Мы сразу же начали активно работать над выполнением условий участия в программе, и наши заявки были одобрены. Реализация пяти крупных проектов позволит улучшить качество жизни для почти 12% жителей области. Напомню, это важный, но далеко не единственный механизм финансирования работ по модернизации инфраструктуры. Еще более значительный объем работ выполняется в рамках федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология", инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций", - подчеркнул Виктор Кудряшов.
Регион планирует развивать взаимодействие с Фондом развития территорий. Напомним, 6 мая 2022 года Самарскую область посетил с рабочим визитом председатель попечительского совета Фонда развития территорий РФ Сергей Степашин. На совещании, которое провели председатель попечительского совета и глава областного кабинета министров Виктор Кудряшов, обсуждались перспективные проекты и новые направления сотрудничества.

Гид потребителя

Последние комментарии

Lina Kotya 13 марта 2022 13:57 С начала года в Самарской области введено в эксплуатацию 336 тыс. кв. м жилья

Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

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Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.

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