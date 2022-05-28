Альтруист с Сухой Самарки: как тренер-любитель приобщил к футболу сотни ребят

На сегодняшний день Россию повсеместно исключают из международных спортивных состязаний. В таких условиях внимание стоит обратить на развитие спорта "для внутреннего потребления". Так, в России миллионы людей любят и играют в футбол, но не все могут учиться в спортакадемиях. В регионах детско-юношеские футбольные школы зачастую держатся на активистах.
От двора до собственных команд
В микрорайоне Сухая Самарка живет один из таких альтруистов — 23-летний Иван Белов. Именно здесь он начал объединять молодых людей, связанных любовью к футболу. Сам он играет с малых лет, как в поле, так и на позиции вратаря. Был капитаном школьной команды, но профессионально футболом не занимался.
Потом со старшими товарищами выступал в любительских лигах. Помимо игр в городе собиралась небольшая компания друзей в районе. Со временем она начала расти. Когда знакомых футболистов во дворе стало достаточно, Ивану пришла идея создать собственную дворовую лигу. Так на Сухой Самарке в 2015 году появляется объединение, которое впоследствии получило название "Академия Ивана Белова".
Через пару лет в "Академии" было почти 100 человек. Сейчас поиграть в футбол на "Сухую" приезжают ребята с разных уголков Самары.
В 2016 году Иван Белов решил создать свою любительскую команду из юношей с Сухой Самарки. Так появляется команда "Молодые Миротворцы". Сначала команда принимала участие в различных молодежных соревнованиях, а затем и во взрослых любительских лигах по мини-футболу.
В команду постоянно приходят новые люди с горящими глазами и желанием играть в футбол. "Миротворцы" всегда участвуют во многих лигах (СФПЛ, СФПЛ зал, "Респект", ФЛП, "Неформат"), чтобы все игроки смогли получить практику и проявить себя.
Иван Белов популяризирует футбол и в интернете. Его социальные сети почти полностью посвящены команде и любимым футбольным тренерам. "Миротворцы" также имеют свои странички, где выкладываются материалы о прошедших или грядущих играх, интервью с игроками, размышления тренера (самого Ивана Белова).
Благодаря активности в интернете о команде Ивана постоянно узнают новые ребята, которые пишут с желанием стать частью коллектива. Поэтому в заявках на новые сезоны лиг организаторы встречают десятки новых имен. Имена эти появляются из-за огромного желания Ивана Белова "заразить" футболом всех вокруг.
В конце 2021 г. Иван принял решение о создании еще одной команды — "Миротворцы М". Если средний возраст основного состава примерно 19,5 года, то в новой команде он составляет около 17 лет. За пару месяцев тренеру-волонтеру удалось почти с нуля собрать большой коллектив, который неплохо проявил себя в мае этого года на кубке "Разогрев" от молодежной любительской лиги "Неформат". Команде совсем чуть-чуть не хватило до выхода в плей-офф, а ее игроки регулярно попадали в символические сборные тура.
Иван готов прийти на помощь своим единомышленникам. В конце мая он взял на себя обязанности тренера любительской команды "Трактор" с Сухой Самарки, созданной его знакомым.
"Я могу назвать Ивана активистом. Он буквально живёт футболом и своей командой в целом, - говорит Павел Кузьмин, капитан команды "Миротворцы М". - Всегда старается быть на связи, что-то объяснить, подсказать, выручить, говорит всегда по делу. С ним очень интересно общаться и черпать знания, навыки для своего будущего, как игрока. Организатор он тоже хороший. Всегда приезжает вовремя и нас приучает к этому. У Ивана замечательные тренерские способности. Он любит экспериментировать, давать игрокам пробовать себя не только на тех позициях, на которых они привыкли играть, но и на новых. Кто-то благодаря этому стал лучше перемещаться по полю и чувствовать партнёров по команде, а кому-то все это только предстоит сделать. Мне интересно с ним работать, играть и развивать его проект молодёжной команды. Также хочу отметить прямолинейность, открытость и доверие ко мне с первого дня знакомства. Очень быстро нашли общий язык, обсудили много нужного и важного. Я благодарен, что Иван пригласил меня в свою команду".
Больше чем увлечение
Иван настоящий труженик. Чтобы хватало денег на себя и на свое любимое дело, он долгое время устраивается в два места сразу. Однако, работа на заводе или охранником - не то, в чем он себя видел.
В мае 2020 г., когда Иван вернулся из армии и вновь приступил к работе с командой, он окончательно осознал, что хочет из своего увлечения сделать профессию. Около года он трудится для достижения своей цели — получил тренерскую лицензию, прошел испытательный срок. И вот долгожданный итог — с марта 2021 г. Иван Белов футбольный тренер в ГБОУ Школа-интернат "Преодоление".
Специфика школы заключается в том, что здесь учатся дети с ограниченными возможностями. Иван живет по принципу "футбол для всех". Уже на своем первом турнире "Поколение Ашан" Иван с подопечными показали великолепный результат, остановившись в шаге от медалей.
"Он приобщает молодежь к спорту. А это многое значит. Он сделал правильный выбор в своей жизни. Его команда добилась многого благодаря правильному подходу к своему делу. Я всегда поддерживаю таких людей", - отзывается об Иване организатор лиги ФЛП Павел Кислый.
"Он создает коллективы, где ребята учатся находиться в команде, ставить перед собой цели, задачи. Это классно, - делится Максим Самохин, организатор футбольного проекта "Неформат". - В качестве организатора о нем могу судить по работе с командами. С ними никогда проблем не бывает. Как организатор он неплох, я считаю. Главная его черта это то, что он заинтересован в развитии именно детского футбола. Берет на перспективу молодых ребят и развивает их".
"Хочу связать с этим свою жизнь"
- Ваня, откуда столько сил и мотивации заниматься футболом?
- Получаю удовольствие от проведения матчей. Мне нравится общаться с людьми, которые готовы ставить перед собой цели и достигать результатов. Также мне нравится выводить на новый уровень игроков, которые потеряли надежду на то, чтобы проявить себя в футболе.
- Почему решил создать собственную дворовую лигу?
- Чтобы объединить ребят, которые хотят играть футбол и развивать данное направление на Сухой Самарке для души. Так как спорт везде платный, обычным мальчишкам трудно попасть в команду и получать там навыки футбола. Именно для этого у нас была своя лига Сухой Самарки. Все было абсолютно бесплатно. Единственное — иногда скидывались на футбольный мяч, чтобы играть.
Количество людей в лиге достигало 100-120 человек. Возраст на момент создания лиги — 12-17 лет. Лига продолжалась около трех лет. Сейчас же мы продолжаем собираться, но уже в другом формате. Я люблю футбол и мне нравится заниматься этим.
- Расскажи про становление "Миротворцев".
- Команда "Миротворцы" была создана в 2016. Костяк этой команды состоял из тех ребят, которые как раз-таки и участвовали в лиге. Им было 13-15 лет. Мы стали понемногу развиваться. Первый наш любительский опыт состоялся в турнире "Красава" в 2018 году. Там мы выиграли первый отборочный этап, но проиграли второй и вылетели.
На тот момент это был колоссальный опыт для дворовых футболистов, которые не имели профессиональной подготовки. Я считаю, что на тот момент мы достигли своего потолка и были готовы развиваться в дальнейшем.
В 2020 после моего прихода из армии, мы вступили в любительскую лигу ФЛП и одновременно в любительскую лигу "Неформат". В лиге "Неформат" есть все условия для развития нашего возраста от 16 до 18 лет. Мы благодарны этому проекту. Там мы становились сильнее, дружнее и после первого сезона заняли пятое место. Это прекрасный результат для нашей команды, которая впервые участвовала в любительской лиге.
В 2021 был наш второй сезон. Команда продолжала развиваться и набирать обороты. Мы становились сильным коллективом, который готов бороться за призовые места. Как итог — третье место. Это наши первые медали, и это не может не радовать. Мы вышли на новый уровень.
Также мы продолжаем играть в ФЛП, развивать молодежь. Для этого была создана команда "Миротворцы М", которую позднее переименовали в "Молодые Миротворцы".
- Что повлияло на твое решение устроиться в школу?
- Когда вернулся из армии, понял насколько люблю это дело. Решил, что хочу связать с ним свою жизнь. Пошел в школу, поскольку это некий новый этап для меня, который позволит мне и дальше развиваться в этом направлении, добиваться определенных результатов, набираться опыта.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.