Альтруист с Сухой Самарки: как тренер-любитель приобщил к футболу сотни ребят

На сегодняшний день Россию повсеместно исключают из международных спортивных состязаний. В таких условиях внимание стоит обратить на развитие спорта "для внутреннего потребления". Так, в России миллионы людей любят и играют в футбол, но не все могут учиться в спортакадемиях. В регионах детско-юношеские футбольные школы зачастую держатся на активистах.

От двора до собственных команд

В микрорайоне Сухая Самарка живет один из таких альтруистов — 23-летний Иван Белов. Именно здесь он начал объединять молодых людей, связанных любовью к футболу. Сам он играет с малых лет, как в поле, так и на позиции вратаря. Был капитаном школьной команды, но профессионально футболом не занимался.

Потом со старшими товарищами выступал в любительских лигах. Помимо игр в городе собиралась небольшая компания друзей в районе. Со временем она начала расти. Когда знакомых футболистов во дворе стало достаточно, Ивану пришла идея создать собственную дворовую лигу. Так на Сухой Самарке в 2015 году появляется объединение, которое впоследствии получило название "Академия Ивана Белова".

Через пару лет в "Академии" было почти 100 человек. Сейчас поиграть в футбол на "Сухую" приезжают ребята с разных уголков Самары.

В 2016 году Иван Белов решил создать свою любительскую команду из юношей с Сухой Самарки. Так появляется команда "Молодые Миротворцы". Сначала команда принимала участие в различных молодежных соревнованиях, а затем и во взрослых любительских лигах по мини-футболу.

В команду постоянно приходят новые люди с горящими глазами и желанием играть в футбол. "Миротворцы" всегда участвуют во многих лигах (СФПЛ, СФПЛ зал, "Респект", ФЛП, "Неформат"), чтобы все игроки смогли получить практику и проявить себя.

Иван Белов популяризирует футбол и в интернете. Его социальные сети почти полностью посвящены команде и любимым футбольным тренерам. "Миротворцы" также имеют свои странички, где выкладываются материалы о прошедших или грядущих играх, интервью с игроками, размышления тренера (самого Ивана Белова).

Благодаря активности в интернете о команде Ивана постоянно узнают новые ребята, которые пишут с желанием стать частью коллектива. Поэтому в заявках на новые сезоны лиг организаторы встречают десятки новых имен. Имена эти появляются из-за огромного желания Ивана Белова "заразить" футболом всех вокруг.

В конце 2021 г. Иван принял решение о создании еще одной команды — "Миротворцы М". Если средний возраст основного состава примерно 19,5 года, то в новой команде он составляет около 17 лет. За пару месяцев тренеру-волонтеру удалось почти с нуля собрать большой коллектив, который неплохо проявил себя в мае этого года на кубке "Разогрев" от молодежной любительской лиги "Неформат". Команде совсем чуть-чуть не хватило до выхода в плей-офф, а ее игроки регулярно попадали в символические сборные тура.

Иван готов прийти на помощь своим единомышленникам. В конце мая он взял на себя обязанности тренера любительской команды "Трактор" с Сухой Самарки, созданной его знакомым.

"Я могу назвать Ивана активистом. Он буквально живёт футболом и своей командой в целом, - говорит Павел Кузьмин, капитан команды "Миротворцы М". - Всегда старается быть на связи, что-то объяснить, подсказать, выручить, говорит всегда по делу. С ним очень интересно общаться и черпать знания, навыки для своего будущего, как игрока. Организатор он тоже хороший. Всегда приезжает вовремя и нас приучает к этому. У Ивана замечательные тренерские способности. Он любит экспериментировать, давать игрокам пробовать себя не только на тех позициях, на которых они привыкли играть, но и на новых. Кто-то благодаря этому стал лучше перемещаться по полю и чувствовать партнёров по команде, а кому-то все это только предстоит сделать. Мне интересно с ним работать, играть и развивать его проект молодёжной команды. Также хочу отметить прямолинейность, открытость и доверие ко мне с первого дня знакомства. Очень быстро нашли общий язык, обсудили много нужного и важного. Я благодарен, что Иван пригласил меня в свою команду".

Больше чем увлечение

Иван настоящий труженик. Чтобы хватало денег на себя и на свое любимое дело, он долгое время устраивается в два места сразу. Однако, работа на заводе или охранником - не то, в чем он себя видел.

В мае 2020 г., когда Иван вернулся из армии и вновь приступил к работе с командой, он окончательно осознал, что хочет из своего увлечения сделать профессию. Около года он трудится для достижения своей цели — получил тренерскую лицензию, прошел испытательный срок. И вот долгожданный итог — с марта 2021 г. Иван Белов футбольный тренер в ГБОУ Школа-интернат "Преодоление".

Специфика школы заключается в том, что здесь учатся дети с ограниченными возможностями. Иван живет по принципу "футбол для всех". Уже на своем первом турнире "Поколение Ашан" Иван с подопечными показали великолепный результат, остановившись в шаге от медалей.

"Он приобщает молодежь к спорту. А это многое значит. Он сделал правильный выбор в своей жизни. Его команда добилась многого благодаря правильному подходу к своему делу. Я всегда поддерживаю таких людей", - отзывается об Иване организатор лиги ФЛП Павел Кислый.

"Он создает коллективы, где ребята учатся находиться в команде, ставить перед собой цели, задачи. Это классно, - делится Максим Самохин, организатор футбольного проекта "Неформат". - В качестве организатора о нем могу судить по работе с командами. С ними никогда проблем не бывает. Как организатор он неплох, я считаю. Главная его черта это то, что он заинтересован в развитии именно детского футбола. Берет на перспективу молодых ребят и развивает их".

"Хочу связать с этим свою жизнь"

- Ваня, откуда столько сил и мотивации заниматься футболом?

- Получаю удовольствие от проведения матчей. Мне нравится общаться с людьми, которые готовы ставить перед собой цели и достигать результатов. Также мне нравится выводить на новый уровень игроков, которые потеряли надежду на то, чтобы проявить себя в футболе.

- Почему решил создать собственную дворовую лигу?

- Чтобы объединить ребят, которые хотят играть футбол и развивать данное направление на Сухой Самарке для души. Так как спорт везде платный, обычным мальчишкам трудно попасть в команду и получать там навыки футбола. Именно для этого у нас была своя лига Сухой Самарки. Все было абсолютно бесплатно. Единственное — иногда скидывались на футбольный мяч, чтобы играть.

Количество людей в лиге достигало 100-120 человек. Возраст на момент создания лиги — 12-17 лет. Лига продолжалась около трех лет. Сейчас же мы продолжаем собираться, но уже в другом формате. Я люблю футбол и мне нравится заниматься этим.

- Расскажи про становление "Миротворцев".

- Команда "Миротворцы" была создана в 2016. Костяк этой команды состоял из тех ребят, которые как раз-таки и участвовали в лиге. Им было 13-15 лет. Мы стали понемногу развиваться. Первый наш любительский опыт состоялся в турнире "Красава" в 2018 году. Там мы выиграли первый отборочный этап, но проиграли второй и вылетели.

На тот момент это был колоссальный опыт для дворовых футболистов, которые не имели профессиональной подготовки. Я считаю, что на тот момент мы достигли своего потолка и были готовы развиваться в дальнейшем.

В 2020 после моего прихода из армии, мы вступили в любительскую лигу ФЛП и одновременно в любительскую лигу "Неформат". В лиге "Неформат" есть все условия для развития нашего возраста от 16 до 18 лет. Мы благодарны этому проекту. Там мы становились сильнее, дружнее и после первого сезона заняли пятое место. Это прекрасный результат для нашей команды, которая впервые участвовала в любительской лиге.

В 2021 был наш второй сезон. Команда продолжала развиваться и набирать обороты. Мы становились сильным коллективом, который готов бороться за призовые места. Как итог — третье место. Это наши первые медали, и это не может не радовать. Мы вышли на новый уровень.

Также мы продолжаем играть в ФЛП, развивать молодежь. Для этого была создана команда "Миротворцы М", которую позднее переименовали в "Молодые Миротворцы".

- Что повлияло на твое решение устроиться в школу?

- Когда вернулся из армии, понял насколько люблю это дело. Решил, что хочу связать с ним свою жизнь. Пошел в школу, поскольку это некий новый этап для меня, который позволит мне и дальше развиваться в этом направлении, добиваться определенных результатов, набираться опыта.