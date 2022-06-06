В День России в Самаре пройдет легкоатлетический забег "Королева спорта"

В воскресенье, 12 июня, в День России, в Самаре состоится фестиваль бега "Королева спорта".
Традиционно в забеге может принять участие любой желающий независимо от пола и возраста. Фестиваль бега "Королева спорта" посвящен легкой атлетике — древнейшей из всех видов спорта.
Маршрут будет проходить вдоль набережной по Волжскому проспекту, ул. Максима Горького, Северо-Восточной магистрали. Центральной площадкой соревнования станет зона амфитеатра склона площади Славы — именно там пройдет открытие фестиваля и награждение победителей.
Профессионалы и любители смогут побороться за звание лучшего на дистанциях:
— Детский забег 600 м (дети от 1 года до 10 лет включительно),
— Корпоративный забег 5*3 км (команда из 5-и человек, с 11 лет),
— 3 км (возраст участников с 11 лет),
— 3 км костюмированный забег (Забег в различных костюмах),
— 10 км (возраст участников с 14 лет),
— 21,1 км (возраст участников с 16 лет),
— Северная ходьба 3 км (возраст участников с 11 лет),
— Северная ходьба 10 км (возраст участников с 14 лет),
— Фан-забег Самарская Миля 1586 метров (с 11 лет без медалей — номера с чипами).
Зарегистрироваться на участие в Самарском легкоатлетическом фестивале "Королева спорта" можно на официальном сайте. Каждому зарегистрировавшемуся участнику будет вручен стартовый пакет с индивидуальным номером участника, электронный чип для определения результата. Получить стартовый пакет можно 10 и 11 июня в ТЦ "Сила Спорта". В день старта получение стартового пакета возможно только иногородним участникам.
Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места на всех дистанциях в абсолютном зачете будут награждены дипломами и медалями соответствующих степеней, а также подарками и призами от партнеров и спонсоров соревнования. На финише всем участникам, кроме "Самарской мили", независимо от места и возраста будут вручены уникальные коллекционные медали с символом города.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.