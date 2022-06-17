Сильнейшие школьники самарского фестиваля ГТО поедут в "Артек"

В четверг, 16 июня, в Самаре на стадионе универсального спортивного комплекса "Стара-Загора" (ЦСКА) прошел заключительный региональный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди обучающихся образовательных учреждений Самарской области в 2022 году, который собрал 30 команд из 29 муниципальных образований губернии.

По итогам состязаний восемь сильнейших школьников представят регион на Всероссийском фестивале, который состоится в начале осени в международном детском центре "Артек".

Предварительный этап фестиваля прошел в муниципальных образованиях региона на территории образовательных организаций, физкультурно-спортивных клубов по месту обучения и жительства. Для участия в региональном этапе в каждую команду вошли школьники — два мальчика и две девочки — показавшие лучшие результаты на предварительном этапе и выполнившие нормативы на золотой знак отличия ГТО.

"Регулярные занятия физической культурой и спортом напрямую влияют на сохранение и укрепление здоровья людей. Основной целью комплекса ГТО является популяризация здорового образа жизни и увеличение числа граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. Фестиваль среди школьников проводится с 2016 года", — отметил руководитель управления по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Самарской области Сергей Мамонов.

На региональном этапе участники соревновались в беге на 60 метров, беге на длинную дистанцию (1500 или 2000 метров), наклоне, подтягивании, отжимании, прыжке в длину и метании мяча весом 150 грамм. В командном зачете победу одержала сборная муниципального района Красноярский. На втором месте команда Безенчукского района. На третьем — муниципальный район Похвистневский.

Всех мальчишек и девчонок, участвующих в фестивале ГТО, объединяет любовь к спорту и здоровому образу жизни. Всероссийский комплекс ГТО был возрожден по инициативе президента России Владимира Путина в 2014 году. На сегодняшний день на территории всех муниципальных образований Самарского региона создана сеть центров тестирования и налажена система работы с населением, которая охватывает все социальные и возрастные группы: дошкольники и школьники, студенты и трудоспособное население, инвалиды и лица с ограниченными возможностями движения.

"Комплекс ГТО позволяет проверить свои силы, посмотреть, на что я способна. Я очень люблю спорт и регулярно принимаю участие в фестивалях", — поделилась участница фестиваля Виктория Козорева из Волжского района.

В Самарской области участниками самого массового физкультурного движения России стали свыше 444 тыс. жителей региона. По абсолютному числу зарегистрированных участников регион располагается на третьем месте среди субъектов ПФО. За весь период внедрения современного комплекса свыше 65 тыс. жителей Самарской области успешно выполнили нормативы на знаки отличия ГТО, из которых почти 40% на золотые значки.

Достигнутые высокие результаты стали возможными благодаря реализации федеральной программы "Спорт — норма жизни", а также личному вниманию губернатора Дмитрия Азарова к вопросам физкультуры и спорта в регионе. За время реализации проекта в регионе построено 17 новых площадок ГТО и их количество будет только увеличиваться. На них можно готовиться к сдаче тестов ГТО и проводить официальное тестирование. Ежегодно на территории Самарской области проводятся почти 2400 мероприятий комплекса ГТО, которые охватывают более 60 тыс. участников.

"Всероссийский комплекс "Готов к труду и обороне" является основой массового спорта и способствует вовлечению граждан в систематические занятия физической культурой и спортом. При поддержке Правительства региона проводятся различные спортивные мероприятия по популяризации здорового образа жизни. В начале июня стартовала областная физкультурно-спортивная акция "Лето в стиле ГТО", к которой помимо Самары уже присоединились Чапаевск, Тольятти, Кинель, Октябрьск и Пестравский район. Акция продлится до конца августа", — рассказала Галина Дорохова, заместитель министра спорта Самарской области - руководитель департамента государственной службы и административно-правовых отношений.