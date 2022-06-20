Распределение мест в детсады в Самаре пройдет 24 июня

В пятницу, 24 июня, в Самара будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детские сады на 2022-2023 учебный год.

Для успешного проведения указанной процедуры родителям рекомендовано проверить данные, указанные в заявлении, на Портале Образовательных Услуг.

В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений рекомендуется обратиться в МФЦ для внесения в заявление необходимых изменений.

Информацию о наличии свободных мест в МОО можно посмотреть на Портале образовательных услуг (во вкладке "Поиск образовательных организаций").