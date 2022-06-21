В Самарской области стартовала приемная кампания федерального проекта "Профессионалитет"

20 июня в Самарской области, как и во всей стране, началась приемная кампания в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Набор по специальной образовательной программе осуществляют колледжи и техникумы региона, которые вошли в два кластера: "Машиностроительный" и "Железнодорожный".

"Мы планируем, что в этом году наши техникумы и колледжи, которые присоединились к федеральному проекту "Профессионалитет", примут 475 первокурсников, - рассказывает министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. - Они будут проходить обучение в новом формате. Его особенность в том, что образовательные программы адаптированы под запросы работодателей. А после получения профессии молодые специалисты будут гарантированно трудоустроены на предприятия региона. Я убежден, что "Профессионалитет" позволит нам привлечь молодежь в приоритетные для Самарской области отрасли".

К проекту "Профессионалитет" в машиностроительном кластере присоединились Самарский колледж сервиса и производственного оборудования, техникум авиационного и промышленного машиностроения, Губернский колледж Сызрани и Сызранский политехнический колледж. Базовой площадкой для них выступает Поволжский государственный колледж.

"В программу Профессионалитета входят три профессии. Это токарь, фрезеровщик и оператор на станках с числовым программным управлением. По каждой из этих специальностей у нас предусмотрено по 50 бюджетных мест. Это достаточно большое число. Мы считаем, что все желающие, кто решит связать свою будущую профессию именно с этими направлениями, поступят по контрольным цифрам приема", - отметила секретарь приемной комиссии Поволжского государственного колледжа Елена Байгельдина.

Благодаря нацпроекту "Образование" в Самарской области проходит модернизация учреждений среднего профессионального образования. Этой теме особое внимание уделяет губернатор региона. По инициативе Дмитрия Азарова многие профильные учреждения были капитально отремонтированы и оснащены современным оборудованием. Эта работа продолжается: в колледжах региона переоснащены 18 современных мастерских, дополнительно в рамках федерального проекта "Профессионалитет" будут установлены самые современные станки.

"Профессионалитет" - это уникальная возможность для предприятия войти в образовательные учреждения и рассказать, какие конкретно специалисты им нужны, чтобы закрыть свои кадровые потребности. Чтобы сотрудник был именно тот, который нужен на конкретном предприятии. Для студентов это шанс уже на первом курсе прийти на производство, то есть после сдачи экзаменов и получения специальности у них практически не будет процесса адаптации", - отмечает и.о. директора Поволжского государственного колледжа Наталья Клубкова.

В марте этого года Минпросвещения России подвело итоги конкурса на предоставление в 2022 году грантов из федерального бюджета на оказание государственной поддержки развития образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики, в рамках федерального проекта "Профессионалитет".

Поволжский государственный колледж и Самарский колледж железнодорожного транспорта имени А.А.Буянова были объявлены победителями конкурса и получат грантовую поддержку из средств федерального бюджета в размере 100 млн. руб. на создание образовательно-производственных центров (кластеров) для подготовки кадров для машиностроительной и железнодорожной отраслей.