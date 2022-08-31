50 обслуживающих организаций подали заявки на участие в акции "ЭнергосбыТ Плюс"

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" завершает прием заявок на участие в акции "Лучшая жилищная организация". В этом году за призовые места поборются 50 управляющих компаний и товариществ собственников жилья из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.
Напомним, акция "Лучшая жилищная организация" в Самарской области проходит четвертый год подряд. Ее участниками могут стать обслуживающие организации, имеющие договор теплоснабжения с Самарским филиалом АО "ЭнергосбыТ Плюс". Заявки принимались с 1 июля по 31 августа 2022 года.
Теперь комиссия из числа экспертов энергокомпании оценит конкурсантов по целому ряду критериев, в том числе качественное выполнение рекомендаций по подготовке к отопительному сезону, соблюдение платежной дисциплины и процент комплектации приборами учета жилого фонда. К слову, с графиками проверки готовности объектов любой житель региона может ознакомиться на официальном сайте поставщика тепловой энергии "Т Плюс": tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/.
"В нашем регионе работает большое число добросовестных обслуживающих организаций. Данная акция позволяет нам отметить лучших клиентов из числа этих юридических лиц", - подчеркнул директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
По ее акции будут определены 10 лучших УК и ТСЖ, которые получат сертификаты на новогоднее оформление двора или придомовой территории. Подведение итогов и награждение победителей акции "Лучшая жилищная организация" традиционно состоится в декабре 2022 года.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа