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ЖКХ и благоустройство Общество

50 обслуживающих организаций подали заявки на участие в акции "ЭнергосбыТ Плюс"

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" завершает прием заявок на участие в акции "Лучшая жилищная организация". В этом году за призовые места поборются 50 управляющих компаний и товариществ собственников жилья из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.

Напомним, акция "Лучшая жилищная организация" в Самарской области проходит четвертый год подряд. Ее участниками могут стать обслуживающие организации, имеющие договор теплоснабжения с Самарским филиалом АО "ЭнергосбыТ Плюс". Заявки принимались с 1 июля по 31 августа 2022 года.

Теперь комиссия из числа экспертов энергокомпании оценит конкурсантов по целому ряду критериев, в том числе качественное выполнение рекомендаций по подготовке к отопительному сезону, соблюдение платежной дисциплины и процент комплектации приборами учета жилого фонда. К слову, с графиками проверки готовности объектов любой житель региона может ознакомиться на официальном сайте поставщика тепловой энергии "Т Плюс": tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/.

"В нашем регионе работает большое число добросовестных обслуживающих организаций. Данная акция позволяет нам отметить лучших клиентов из числа этих юридических лиц", - подчеркнул директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

По ее акции будут определены 10 лучших УК и ТСЖ, которые получат сертификаты на новогоднее оформление двора или придомовой территории. Подведение итогов и награждение победителей акции "Лучшая жилищная организация" традиционно состоится в декабре 2022 года.

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