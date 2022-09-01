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Страхование Финансы

Каникулы под прикрытием: этим летом "Росгосстрах" платил застрахованным детям за переломы, ушибы, порезы и укус собаки

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Летние каникулы традиционно стали "горячей" порой для страховщиков, работавших с обращениями по полисам страхования детей от несчастного случая. Как показывает статистика "Росгосстраха", за июнь–август этого года в компанию поступило около 1050 заявлений на страховое возмещение после различных травм у детей. Самая крупная выплата составила более 29 тыс. рублей (или 40% от страховой суммы) за перелом плеча и ключицы, минимальная — за укус собаки.

"Размер страхового возмещения зависит не только от характера травмы, но и от суммы, на которую ребенок застрахован. Мы рекомендуем родителям при оформлении полиса объективно оценивать как возможные риски, так и сумму, на которую они страхуют своих детей. Если не занижать страховую сумму, размер выплаты будет адекватен полученной травме", — поясняет начальник Управления выплат по личному страхованию "Росгосстраха" Полина Григорьева.

Этим летом самыми распространенными причинами для обращения по полисам страхования детей от НС были различные переломы, ушибы и порезы. Причем наибольшее число обращений пришлось на июнь, когда дети только ушли на каникулы, а минимальное — на август.

Чаще всего обращения от застрахованных поступали из Башкортостана, Татарстана, Кировской области, Удмуртии, Ростовской области.

"По статистике этого лета самый травмоопасный возраст у детей приходится на 9-11 лет. На травмы в этих возрастных категориях приходится 36,6% от всех обращений. Далее по числу обращений следуют дети в возрасте 8 лет (11,8% обращений) и 12 лет (9,7% обращений), — рассказывает Полина Григорьева. — Тяжелая травма может напоминать о себе годами, если не оказать своевременно медицинскую помощь и не пройти реабилитацию. Выплата от страховой компании позволяет минимизировать затраты родителей на лечение и восстановление здоровья ребенка".

Ежегодно компания "Росгосстрах" заключает более 300 тыс. договоров страхования детей от несчастного случая. Общая сумма ответственности по ним превышает 1 млрд рублей. Регионами-лидерами по числу застрахованных от несчастных случаев детей являются Кировская область, Пермский край, республики Башкортостан, Татарстан и Удмуртия.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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