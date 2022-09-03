52 региона России были представлены на фестивале спорта IRONSTAR SAMARA 2022

2-3 сентября в Самаре прошел фестиваль спорта и соревнования по триатлону на "полужелезной" (1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21,1 бег) и олимпийской (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег) дистанциях. Мероприятие стало одним из крупнейших событий региона и собрало более 1000 участников из 52 регионов страны.

В категории параатлетов на олимпийской дистанции выступил Андрей Буков - член Паралимпийской сборной России, чемпион России по паратриатлону и факелоносец Сочинской Олимпиады и Паралимпиады 2014 года.

Фестиваль открылся женским забегом IRONLADY на дистанции 5 км. Дамы пробежали по самой длинной набережной Волги и получили памятные футболки, цветы и авторские медали. Победительницей забега стала москвичка Александра Бородинова, ее время 17:05. В тот же день на старт вышли юные спортсмены в возрасте от 0 до 12 лет, самые маленькие из которых бежали в сопровождении родителей. Они преодолели 500 и 1000 м по набережной и получили свои первые настоящие медали.

Следующий день фестиваля был посвящен и соревнованиям по триатлону 113 и OLYMPIC, и заплыву на открытой воде на дистанции одна морская миля - SWIMSTAR ONE MILE. Бесспорную победу в заплыве одержал уроженец Самары Александр Кудашев, многократный чемпион России и Европы по плаванию и участник Олимпиады в Токио. Александр в очередной раз прославил на наградном пьедестале родной город. Среди женщин победила Валентина Зеленкевич, при этом спортсменка выплыла третьей и среди мужчин.

Велоэтап триатлонных стартов прошел по центральным улицам города, участникам открылись виды на старейший в стране пивоваренный завод, речной порт, площадь Славы и знаменитую стелу "Ладья". Беговой этап проходил по набережной Волги.

Мероприятие состоялось при поддержке правительства Самарской области, министерства спорта Самарской области, Самарской областной федерации триатлона.