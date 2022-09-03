52 региона России были представлены на фестивале спорта IRONSTAR SAMARA 2022

2-3 сентября в Самаре прошел фестиваль спорта и соревнования по триатлону на "полужелезной" (1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21,1 бег) и олимпийской (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег) дистанциях. Мероприятие стало одним из крупнейших событий региона и собрало более 1000 участников из 52 регионов страны.
В категории параатлетов на олимпийской дистанции выступил Андрей Буков - член Паралимпийской сборной России, чемпион России по паратриатлону и факелоносец Сочинской Олимпиады и Паралимпиады 2014 года.
Фестиваль открылся женским забегом IRONLADY на дистанции 5 км. Дамы пробежали по самой длинной набережной Волги и получили памятные футболки, цветы и авторские медали. Победительницей забега стала москвичка Александра Бородинова, ее время 17:05. В тот же день на старт вышли юные спортсмены в возрасте от 0 до 12 лет, самые маленькие из которых бежали в сопровождении родителей. Они преодолели 500 и 1000 м по набережной и получили свои первые настоящие медали.
Следующий день фестиваля был посвящен и соревнованиям по триатлону 113 и OLYMPIC, и заплыву на открытой воде на дистанции одна морская миля - SWIMSTAR ONE MILE. Бесспорную победу в заплыве одержал уроженец Самары Александр Кудашев, многократный чемпион России и Европы по плаванию и участник Олимпиады в Токио. Александр в очередной раз прославил на наградном пьедестале родной город. Среди женщин победила Валентина Зеленкевич, при этом спортсменка выплыла третьей и среди мужчин.
Велоэтап триатлонных стартов прошел по центральным улицам города, участникам открылись виды на старейший в стране пивоваренный завод, речной порт, площадь Славы и знаменитую стелу "Ладья". Беговой этап проходил по набережной Волги.
Мероприятие состоялось при поддержке правительства Самарской области, министерства спорта Самарской области, Самарской областной федерации триатлона.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.