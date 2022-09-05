Тольяттинца заподозрили в намерении передать взятку

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В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя. Его подозревают в передаче крупной взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.