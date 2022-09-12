Житель Самарской области украл батареи из дома матери

В Сызранский городской суд отправили уголовное дело 39-летнего местного жителя, обвиняемого в краже у своей матери. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Потерпевшая жила со своим неоднократно судимым сыном, который вел асоциальный образ жизни. Однажды она ушла из дома по делам, а когда вернулась, из квартиры пропали три отопительных батареи. Ущерб составил 21 тыс. рублей.

Мужчину задержали, он признал вину и рассказал, что сам перекрыл воду и демонтировал радиаторы. Украденное он сдал на металлолом за 3 тыс. рублей.