В Самарской области пройдет Всероссийский день бега "Кросс нации"

В понедельник, 12 сентября, в Самаре начала работу комиссия по допуску участников на Всероссийский день бега "Кросс нации". 17 сентября поклонники легкой атлетики и здорового образа жизни Самарской области смогут принять примут участие в "Кроссе нации-2022".

В этом году для удобства участников регистрация на центральный старт "Кросса нации", который состоится на прилегающей территории стадиона "Солидарность Самара Арена", будет проводиться в течение нескольких дней: с 12 по 16 сентября (с 12:00 до 20:00) комиссия по допуску будет работать по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 320а, СК "Ипподром-Арена" (холл 1 этажа). На территории магазина "Максидом" работает бесплатная парковка (3 часа).

17 сентября, в день забега, комиссия будет работать на прилегающей территории к стадиону "Солидарность Самара Арена" (г. Самара, ул. Демократическая, 57) с 08.30 до 09.30 (на все дистанции) и с 08.30 до 13.00 только для регистрации на массовый забег.

Заявки подаются в комиссию по допуску лично участниками или представителем организации, только по указанному адресу. Участники соревнований могут принять участие в забеге только при наличии допуска врача. Подробная информация о работе комиссии по допуску и перечень необходимых документов опубликованы на сайте министерства спорта Самарской области.

В этом году забеги пройдут на территории всех муниципальных районов и городских округов 63 региона.

Легкоатлетический забег проводится по всей России и является одним из самых масштабных проектов по количеству участников и географическому охвату. "Кросс нации" проводится в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография". В прошлом году в "Кроссе нации" в центральном старте в Самаре приняли участие более 2500 спортсменов со всей области, а всего в регионе стартовало около 8 тыс. любителей бега.

В этом году в день бега пройдут забеги на дистанции 1000 м, 4000 м, 6000 м, 8000 м и 12000 м среди подготовленных спортсменов по возрастным категориям. В рамках мероприятия будет работать площадка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", на которой каждый желающий сможет пройти испытания (тесты) комплекса ГТО. А также спортивно-туристическая площадка "искусственный скалодром", площадка от клуба виртуальной реальности и интерактивные площадки от физкультурно-спортивных организаций региона.

Победители и призеры забегов будут награждены медалями, дипломами Министерства спорта Российской Федерации.