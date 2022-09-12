В Самарской области пройдет Всероссийский день бега "Кросс нации"

В понедельник, 12 сентября, в Самаре начала работу комиссия по допуску участников на Всероссийский день бега "Кросс нации". 17 сентября поклонники легкой атлетики и здорового образа жизни Самарской области смогут принять примут участие в "Кроссе нации-2022".
В этом году для удобства участников регистрация на центральный старт "Кросса нации", который состоится на прилегающей территории стадиона "Солидарность Самара Арена", будет проводиться в течение нескольких дней: с 12 по 16 сентября (с 12:00 до 20:00) комиссия по допуску будет работать по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 320а, СК "Ипподром-Арена" (холл 1 этажа). На территории магазина "Максидом" работает бесплатная парковка (3 часа).
17 сентября, в день забега, комиссия будет работать на прилегающей территории к стадиону "Солидарность Самара Арена" (г. Самара, ул. Демократическая, 57) с 08.30 до 09.30 (на все дистанции) и с 08.30 до 13.00 только для регистрации на массовый забег.
Заявки подаются в комиссию по допуску лично участниками или представителем организации, только по указанному адресу. Участники соревнований могут принять участие в забеге только при наличии допуска врача. Подробная информация о работе комиссии по допуску и перечень необходимых документов опубликованы на сайте министерства спорта Самарской области.
В этом году забеги пройдут на территории всех муниципальных районов и городских округов 63 региона.
Легкоатлетический забег проводится по всей России и является одним из самых масштабных проектов по количеству участников и географическому охвату. "Кросс нации" проводится в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография". В прошлом году в "Кроссе нации" в центральном старте в Самаре приняли участие более 2500 спортсменов со всей области, а всего в регионе стартовало около 8 тыс. любителей бега.
В этом году в день бега пройдут забеги на дистанции 1000 м, 4000 м, 6000 м, 8000 м и 12000 м среди подготовленных спортсменов по возрастным категориям. В рамках мероприятия будет работать площадка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", на которой каждый желающий сможет пройти испытания (тесты) комплекса ГТО. А также спортивно-туристическая площадка "искусственный скалодром", площадка от клуба виртуальной реальности и интерактивные площадки от физкультурно-спортивных организаций региона.
Победители и призеры забегов будут награждены медалями, дипломами Министерства спорта Российской Федерации.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.