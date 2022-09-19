Более 10 тысяч человек вышли в Самарской области на старт "Кросса нации-2022"

В минувшие выходные прошел 18-й Всероссийский день бега "Кросс нации". Забег ежегодно проводится по всей России в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" и является одним из самых масштабных проектов по количеству участников и географическому охвату.
"Ежегодно мы отмечаем рост количества участников забега, на спортивный праздник приходят семьями, и это очень хорошая тенденция. Мы также отмечаем в регионе ежегодный прирост людей, занимающихся физической культурой и спортом на постоянной основе. Эта позитивная динамика стала возможной во многом благодаря развитию современной спортивной инфраструктуры в нашей области. Ежегодно растет количество новых стадионов, бассейнов, универсальных спортивных площадок и других спортивных объектов, открывающих новые возможности для жителей. Ведется обширная работа по пропаганде спорта и здорового образа жизни, которая находится на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова. "Сделать спорт доступным" - такую задачу поставил президент РФ, исполнение этой задачи - приоритетное направление деятельности областного правительства и лично губернатора", - подчеркнула Лидия Рогожинская.
В этом году впервые центральный старт прошел на прилегающей территории стадиона "Солидарность Самара Арена" и собрал более 4000 человек. Ранее местом притяжения поклонников бега был УСЦ "Чайка". В текущем году место было изменено в связи со строительством лыжероллерной трассы.
В Самарской области забеги прошли на территории всех муниципальных районов и городских округов. Всего на старт вышло около 10 тысяч поклонников активного и здорового образа жизни. Среди них были как профессиональные спортсмены, так и любители. Каждый участник мог выбрать свою дистанцию - от одного до 12 километров в зависимости от возраста и уровня физической подготовки. В массовом забеге на 2022 метров без учета времени могли участвовать все желающие.
"Я впервые участвовала в забеге, очень понравилась атмосфера. Бег - это здоровье и хорошее настроение", - считает участница массового забега Ирина Чугунова.
"Это большой праздник легкой атлетики, который проводится в первую очередь с целью популяризации здорового образа жизни и привлечения россиян к регулярным занятиям физической культурой и спортом", - отметил председатель федерации легкой атлетики Александр Казмерчук.
Легкая атлетика - один из самых массовых и популярных видов спорта в Самарской области, им занимается почти 30 тысяч жителей региона. Профессиональную подготовку в спортивных школах осуществляют более чем две тысячи человек. Легкоатлеты губернии регулярно становятся призерами чемпионатов и первенств страны.
Все участники "Кросса нации", по традиции, получили майки с символикой спортивного праздника, а лучшие в своих возрастных группах бегуны были отмечены кубками, грамотами, медалями и памятными призами.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.