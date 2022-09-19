Более 10 тысяч человек вышли в Самарской области на старт "Кросса нации-2022"

В минувшие выходные прошел 18-й Всероссийский день бега "Кросс нации". Забег ежегодно проводится по всей России в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" и является одним из самых масштабных проектов по количеству участников и географическому охвату.

"Ежегодно мы отмечаем рост количества участников забега, на спортивный праздник приходят семьями, и это очень хорошая тенденция. Мы также отмечаем в регионе ежегодный прирост людей, занимающихся физической культурой и спортом на постоянной основе. Эта позитивная динамика стала возможной во многом благодаря развитию современной спортивной инфраструктуры в нашей области. Ежегодно растет количество новых стадионов, бассейнов, универсальных спортивных площадок и других спортивных объектов, открывающих новые возможности для жителей. Ведется обширная работа по пропаганде спорта и здорового образа жизни, которая находится на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова. "Сделать спорт доступным" - такую задачу поставил президент РФ, исполнение этой задачи - приоритетное направление деятельности областного правительства и лично губернатора", - подчеркнула Лидия Рогожинская.

В этом году впервые центральный старт прошел на прилегающей территории стадиона "Солидарность Самара Арена" и собрал более 4000 человек. Ранее местом притяжения поклонников бега был УСЦ "Чайка". В текущем году место было изменено в связи со строительством лыжероллерной трассы.

В Самарской области забеги прошли на территории всех муниципальных районов и городских округов. Всего на старт вышло около 10 тысяч поклонников активного и здорового образа жизни. Среди них были как профессиональные спортсмены, так и любители. Каждый участник мог выбрать свою дистанцию - от одного до 12 километров в зависимости от возраста и уровня физической подготовки. В массовом забеге на 2022 метров без учета времени могли участвовать все желающие.

"Я впервые участвовала в забеге, очень понравилась атмосфера. Бег - это здоровье и хорошее настроение", - считает участница массового забега Ирина Чугунова.

"Это большой праздник легкой атлетики, который проводится в первую очередь с целью популяризации здорового образа жизни и привлечения россиян к регулярным занятиям физической культурой и спортом", - отметил председатель федерации легкой атлетики Александр Казмерчук.

Легкая атлетика - один из самых массовых и популярных видов спорта в Самарской области, им занимается почти 30 тысяч жителей региона. Профессиональную подготовку в спортивных школах осуществляют более чем две тысячи человек. Легкоатлеты губернии регулярно становятся призерами чемпионатов и первенств страны.

Все участники "Кросса нации", по традиции, получили майки с символикой спортивного праздника, а лучшие в своих возрастных группах бегуны были отмечены кубками, грамотами, медалями и памятными призами.