Самарская область готовится принять более 670 пожилых атлетов из 73 регионов

Российские спортсмены-любители старшего возраста готовятся к решающей схватке — финалу VII Спартакиады пенсионеров России, который состоится 26–29 сентября в Тольятти. Крупнейшие всероссийские спортивные соревнования формата 55+ вернулись после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса.
Более 670 пожилых атлетов из 73 регионов, ставших победителями региональных отборочных туров и вышедших в финал, приедут в Самарскую область. Впервые к ним присоединится сборная команда Донецкой Народной Республики.
Финалисты будут соревноваться в личном и командном зачете в семи видах спорта: легкая атлетика (кросс 1000 м и комбинированная эстафета), плавание (50 м), настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс, волейбол. Традиционно в рамках мероприятия состоится сдача нормативов ГТО для 9, 10, и 11 ступеней.
Организаторами мероприятия выступили Министерство спорта Российской Федерации, правительство Самарской области и Союз пенсионеров России (СПР).
"Самарская область активно участвует в реализации федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Одна из задач в рамках проекта — популяризация физической культуры и спорта как фактора активного долголетия, привлечение людей старшего возраста к регулярным оздоровительным занятиям. При личном участии и внимании губернатора региона Дмитрия Игоревича Азарова к вопросам спорта за время реализации национального проекта в Самарской области в эксплуатацию было введено более 70 объектов спортивной инфраструктуры. В занятия физкультурой и спортом вовлечено свыше 110 тысяч людей старшего возраста. Уверен, что финал будет ярким и запоминающимся. Желаю командам удачи!" — отметил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.
К организации финала спартакиады в Тольятти привлечено более 400 человек, в том числе волонтеры, среди которых и люди "серебряного" возраста, и молодежь. По традиции пенсионерам предстоят не только яркие спортивные состязания, но и интересная познавательная программа, подготовленная организаторами. В нее войдут знакомство с историей и достопримечательностями города, экскурсия на легендарный "АвтоВАЗ".
Особая ответственность лежит на команде Самарской области. Экономист Галина Никифорова (64 года, г. Самара) признается, что тренируются они много. Она принимает участие в различных теннисных турнирах, отрабатывает удары, пробует новые игровые приемы. В основном играет против мужчин, женщин-игроков меньше. Галина Михайловна играла в теннис в юности, потом был вынужденный перерыв — работа, дети. К постоянным занятиям она вернулась в 40 лет, а звание "Кандидат в мастера спорта" получила в 50.
"Теннис — активный вид спорта, влияет на все мышцы. А еще это очень умная игра, как шахматы или шашки. Нужно думать, следить за соперником, просчитывать на два-три хода вперед, принимать решения за секунду. На региональном отборочном турнире было очень много участников. За первое место я билась против моего тренера Елены Соколовой. И вырвала у нее победу со счетом — 2:0" — рассказала участница.
Пока Самарская область готовится к приему гостей, финалисты, победившие в региональных отборочных турах, готовятся показать лучший из возможных результатов. Большинство спортсменов-любителей в преддверии решающей схватки увеличили интенсивность тренировок.
Экономист Александр Колобов (63 года, г. Киров) прорвался в финал, занимаясь по "программе-минимум": делая каждый день зарядку и полноценно тренируясь раз в неделю. Сейчас он плавает каждый день, перед заплывом всегда делает разминку — важно не допустить травм. Столь активная подготовка вдохновила его сохранить серьезную нагрузку в дальнейшем: посещать бассейн, бегать, а зимой — ходить на лыжах.
Финал VII Спартакиады пенсионеров России стартует 26 сентября традиционным парадом команд в тольяттинском легкоатлетическом манеже. Он был открыт в марте этого года и является тренировочной базой для воспитанников спортшкол, сборных команд региона и любителей бега. Соревнования будут проходить 27 и 28 сентября на базе Спортивного комплекса "Олимп". Награждение победителей состоится 29 сентября.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.