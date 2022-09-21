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Самарская область готовится принять более 670 пожилых атлетов из 73 регионов

САМАРА. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российские спортсмены-любители старшего возраста готовятся к решающей схватке — финалу VII Спартакиады пенсионеров России, который состоится 26–29 сентября в Тольятти. Крупнейшие всероссийские спортивные соревнования формата 55+ вернулись после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

Более 670 пожилых атлетов из 73 регионов, ставших победителями региональных отборочных туров и вышедших в финал, приедут в Самарскую область. Впервые к ним присоединится сборная команда Донецкой Народной Республики.

Финалисты будут соревноваться в личном и командном зачете в семи видах спорта: легкая атлетика (кросс 1000 м и комбинированная эстафета), плавание (50 м), настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс, волейбол. Традиционно в рамках мероприятия состоится сдача нормативов ГТО для 9, 10, и 11 ступеней.

Организаторами мероприятия выступили Министерство спорта Российской Федерации, правительство Самарской области и Союз пенсионеров России (СПР).

"Самарская область активно участвует в реализации федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Одна из задач в рамках проекта — популяризация физической культуры и спорта как фактора активного долголетия, привлечение людей старшего возраста к регулярным оздоровительным занятиям. При личном участии и внимании губернатора региона Дмитрия Игоревича Азарова к вопросам спорта за время реализации национального проекта в Самарской области в эксплуатацию было введено более 70 объектов спортивной инфраструктуры. В занятия физкультурой и спортом вовлечено свыше 110 тысяч людей старшего возраста. Уверен, что финал будет ярким и запоминающимся. Желаю командам удачи!" — отметил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. 

К организации финала спартакиады в Тольятти привлечено более 400 человек, в том числе волонтеры, среди которых и люди "серебряного" возраста, и молодежь. По традиции пенсионерам предстоят не только яркие спортивные состязания, но и интересная познавательная программа, подготовленная организаторами. В нее войдут знакомство с историей и достопримечательностями города, экскурсия на легендарный "АвтоВАЗ".

Особая ответственность лежит на команде Самарской области. Экономист Галина Никифорова (64 года, г. Самара) признается, что тренируются они много. Она принимает участие в различных теннисных турнирах, отрабатывает удары, пробует новые игровые приемы. В основном играет против мужчин, женщин-игроков меньше. Галина Михайловна играла в теннис в юности, потом был вынужденный перерыв — работа, дети. К постоянным занятиям она вернулась в 40 лет, а звание "Кандидат в мастера спорта" получила в 50.

"Теннис — активный вид спорта, влияет на все мышцы. А еще это очень умная игра, как шахматы или шашки. Нужно думать, следить за соперником, просчитывать на два-три хода вперед, принимать решения за секунду. На региональном отборочном турнире было очень много участников. За первое место я билась против моего тренера Елены Соколовой. И вырвала у нее победу со счетом — 2:0" — рассказала участница.

Пока Самарская область готовится к приему гостей, финалисты, победившие в региональных отборочных турах, готовятся показать лучший из возможных результатов. Большинство спортсменов-любителей в преддверии решающей схватки увеличили интенсивность тренировок.

Экономист Александр Колобов (63 года, г. Киров) прорвался в финал, занимаясь по "программе-минимум": делая каждый день зарядку и полноценно тренируясь раз в неделю. Сейчас он плавает каждый день, перед заплывом всегда делает разминку — важно не допустить травм. Столь активная подготовка вдохновила его сохранить серьезную нагрузку в дальнейшем: посещать бассейн, бегать, а зимой — ходить на лыжах.

Финал VII Спартакиады пенсионеров России стартует 26 сентября традиционным парадом команд в тольяттинском легкоатлетическом манеже. Он был открыт в марте этого года и является тренировочной базой для воспитанников спортшкол, сборных команд региона и любителей бега. Соревнования будут проходить 27 и 28 сентября на базе Спортивного комплекса "Олимп". Награждение победителей состоится 29 сентября.

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