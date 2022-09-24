Субсидии на оплату ЖКХ в Самарской области

Претендовать на получение ежемесячной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг имеют право собственники (наниматели) жилого помещения с низким доходом (т.е. в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составляют более 22 % от совокупного дохода семьи).
Размер субсидии рассчитывается индивидуально и зависит от регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, состава семьи, расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, совокупного дохода семьи и прочее.
При повышении тарифов ЖКУ повысятся региональные стандарты стоимости ЖКУ, которые применяются для расчета субсидий. Размеры субсидий будут пересчитаны.
В Самарской области данную субсидию получают (по состоянию на 1 сентября 2022 года) 25 тыс. семей. Средний размер субсидии составляет около 2,5 тыс. руб. на семью.
Калькулятор предварительного самостоятельного расчета гражданами положенной им субсидии размещен на социальном портале министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.
Для оформления субсидии необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства. Консультацию можно получить по телефонам "горячих линий" управлений соцзащиты, которые размещены на сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа