Травмы во время катания на самокатах и велосипедах являются одними из наиболее частых причин обращений по полисам страхования от несчастных случаев и болезней — об этом свидетельствует статистика Страхового Дома ВСК.
За период март–август 2022 года количество страховых случаев, связанных с падением с самокатов, в компании выросло на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общее число происшествий с велосипедистами за тот же период незначительно снизилось — на 15%.
Наибольшее число страховых случаев с велосипедистами было зафиксировано в Югре и Кургане (по 14% от общего числа таких страховых событий), а также в Краснодарском и Пермском крае (по 9%). Больше половины обращений в 2022 году поступило от женщин (54%). Больше всего риску травм подвержены велосипедисты в возрасте 30-49 лет (на них приходится более 54% страховых случаев).
Самое больше число обращений в связи с падениями с самокатов поступило от жителей Пермского края, Томской области и Кургана (по 16%). Среди пострадавших также преобладают женщины — на них приходится 67% страховых случаев. Самое большое количество происшествий было зафиксировано также среди клиентов в возрастной категории 30-49 лет (67 обращений), при этом среди пользователей самокатов значительно больше пожилых людей — на них пришлось 17% страховых случаев.
Средняя выплата пострадавшему из-за падения с велосипеда в ВСК составляет более 25 тыс. рублей, из-за падения с самоката — 13 тыс. рублей.
Последние комментарии
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.