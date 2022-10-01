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В Тольятти определились победители VII спартакиады пенсионеров России Самарская область готовится принять более 670 пожилых атлетов из 73 регионов Более 10 тысяч человек вышли в Самарской области на старт "Кросса нации-2022" В Самарской области пройдет Всероссийский день бега "Кросс нации" 52 региона России были представлены на фестивале спорта IRONSTAR SAMARA 2022

Массовый спорт Спорт

В Тольятти определились победители VII спартакиады пенсионеров России

ТОЛЬЯТТИ. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В общекомандном первенстве золото спартакиады завоевала команда пенсионеров Санкт-Петербурга. Серебро выиграли пенсионеры из Тюменской области, бронзу - представители Челябинской области. Организаторами соревнований выступили Министерство спорта РФ, правительство Самарской области и Союз пенсионеров России.

Фото: пресс-служба Союза пенсионеров России

Особая ответственность лежала на команде Самарской области. В составе сборной пенсионеры из городов Самара, Тольятти, Отрадный, Новокуйбышевск. Команда Самарской области вошла в пятерку сильнейших на всероссийском первенстве. Кроме того у команды три медали личного первенства разного достоинства.

61-летний Александр Демин завоевал золото в легкой атлетике среди мужчин младше 70 лет, в этой же дисциплине серебро выиграла 61-летняя Софья Щепеткова. 72-летняя Ольга Чистякова стала бронзовым призером в плавании на 50 м среди женщин старше 70 лет.

Финал Спартакиады-2022 принимала Самарская область. Соревнования проходили с 26 по 29 сентября на спортивных объектах города Тольятти. 670 финалистов в составе команд из 73 регионов России боролись за медали в личном и командном первенстве в семи видах спорта: легкая атлетика (кросс 1000 м и комбинированная эстафета), плавание (50 м), настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс, волейбол.

В рамках мероприятия также состоялась сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 9-11 ступеней. Всего за путевки на финал VII Спартакиады в региональных отборочных турах сражались почти 67 тыс. человек.

Всероссийский турнир среди любителей спорта и здорового образа жизни старше 55 лет вернулся после 2-летнего перерыва, связанного с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Ежегодное мероприятие проводится с 2014 года в целях популяризации физической культуры и спорта как фактора активного долголетия, а также массового привлечения людей старшего возраста к систематическим занятиям спортом в рамках федеральных проектов "Старшее поколение" и "Спорт — норма жизни" (национальный проект "Демография").

 

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