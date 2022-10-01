В Тольятти определились победители VII спартакиады пенсионеров России

В общекомандном первенстве золото спартакиады завоевала команда пенсионеров Санкт-Петербурга. Серебро выиграли пенсионеры из Тюменской области, бронзу - представители Челябинской области. Организаторами соревнований выступили Министерство спорта РФ, правительство Самарской области и Союз пенсионеров России.
Особая ответственность лежала на команде Самарской области. В составе сборной пенсионеры из городов Самара, Тольятти, Отрадный, Новокуйбышевск. Команда Самарской области вошла в пятерку сильнейших на всероссийском первенстве. Кроме того у команды три медали личного первенства разного достоинства.
61-летний Александр Демин завоевал золото в легкой атлетике среди мужчин младше 70 лет, в этой же дисциплине серебро выиграла 61-летняя Софья Щепеткова. 72-летняя Ольга Чистякова стала бронзовым призером в плавании на 50 м среди женщин старше 70 лет.
Финал Спартакиады-2022 принимала Самарская область. Соревнования проходили с 26 по 29 сентября на спортивных объектах города Тольятти. 670 финалистов в составе команд из 73 регионов России боролись за медали в личном и командном первенстве в семи видах спорта: легкая атлетика (кросс 1000 м и комбинированная эстафета), плавание (50 м), настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс, волейбол.
В рамках мероприятия также состоялась сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 9-11 ступеней. Всего за путевки на финал VII Спартакиады в региональных отборочных турах сражались почти 67 тыс. человек.
Всероссийский турнир среди любителей спорта и здорового образа жизни старше 55 лет вернулся после 2-летнего перерыва, связанного с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Ежегодное мероприятие проводится с 2014 года в целях популяризации физической культуры и спорта как фактора активного долголетия, а также массового привлечения людей старшего возраста к систематическим занятиям спортом в рамках федеральных проектов "Старшее поколение" и "Спорт — норма жизни" (национальный проект "Демография").
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.