Коммунальщиков из Самарской области заставили заплатить за ДТП со служебной машиной

В Самарской области приставы добились выплаты компенсации женщине, пострадавшей в ДТП. Об этом сообщает региональное УФССП.
Ранее сотрудник коммунальной службы ехал пьяный на служебном автомобиле и сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая получила тяжкие травмы: ушиб головного мозга, кровоизлияние, травму поясничного отдела позвоночника.
Позже суд назначил водителю два года лишения свободы условно и обязал организацию компенсировать потерпевшей моральный вред — выплатить 450 тыс. рублей.
При этом организация не торопилась с выплатой. Пострадавшая получила деньги только после того, как приставы арестовали счета коммунальной службы.
Последние комментарии
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!