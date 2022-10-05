Коммунальщиков из Самарской области заставили заплатить за ДТП со служебной машиной

В Самарской области приставы добились выплаты компенсации женщине, пострадавшей в ДТП. Об этом сообщает региональное УФССП.

Ранее сотрудник коммунальной службы ехал пьяный на служебном автомобиле и сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая получила тяжкие травмы: ушиб головного мозга, кровоизлияние, травму поясничного отдела позвоночника.

Позже суд назначил водителю два года лишения свободы условно и обязал организацию компенсировать потерпевшей моральный вред — выплатить 450 тыс. рублей.

При этом организация не торопилась с выплатой. Пострадавшая получила деньги только после того, как приставы арестовали счета коммунальной службы.