В Самарской области дорожно-коммунальные службы готовятся к зимнему сезону

Готовность дорожно-коммунальных служб Самарской области к работе в осенне-зимний период 2022–2023 года оценили на совещании под председательством первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.
Протяженность сети автомобильных дорог регионального значения в регионе — более 6,9 тысяч километров, в том числе 27 километров мостовых сооружений. Содержанием дорог по государственному контракту с областным министерством транспорта и автомобильных дорог осуществляет Государственное казенное предприятие Самарской области "АСАДО". Министерством объявлены аукционы на содержание дорог на ноябрь–март в северной и южной части Самарской области, подрядчик будет определен 19 октября.
У предприятия имеется 664 единиц техники, задействованной на зимнем содержании, в том числе 256 комбинированных дорожных машин, 84 автогрейдера, 93 погрузчика, 194 трактора, 37 шнекороторов. В связи со значительным износом парка техники Правительством региона в этом году принято решение направить 200 млн. рублей на его обновление. Техника уже начала поступать.
Как отметил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, в настоящее время готовность парка машин, механизмов и навесного оборудования к сезону зимнего содержания автодорог составляет 89%. До 10 ноября министерство совместно с представителями районных администраций проводит проверку работоспособности техники. Особое внимание уделяется снегозаносимым районам — Ставропольскому и Красноярскому, в этом году работу здесь усилят.
В случае осложнения погодных условий дополнительно будет привлекаться техника сторонних организаций на договорных условиях. Вся техника "АСАДО" оснащена навигационно-связными терминалами ГЛОНАСС.
Для содержания дорог в зимний период предприятием используется два вида противогололедных материалов: хлорид натрия и песчано-соляная смесь с содержанием соли 20%. Заготовка материалов ведется по графику, в соответствии с заключенными договорами поставки. Весь объем на зимний сезон до марта 2023 года будет поставлен до конца декабря этого года.
Что касается вывоза снега, в этом году его планируется вывозить на два полигона — в районе поймы реки Самара и Смышляевского шоссе. Полигоны подтвердили готовность в приемке снега и заключении контрактов.
Для получения своевременной информации о состоянии автомобильных дорог в зимний период и принятия оперативных мер по обеспечению безопасности движения с 1 ноября будет организовано круглосуточное дежурство диспетчеров в головном офисе ГКП СО "АСАДО" и во всех его районных филиалах. Налажено взаимодействие с Управлением ГИБДД по Самарской области, МЧС.
Взаимодействие по обстановке на федеральных автомобильных дорогах на территории Самарской области осуществляется через круглосуточную диспетчерскую службу ФКУ "Большая Волга" в г. Пенза.
Для обеспечения транспортной доступности села Рождествено с 4 октября ведется подготовка зимника а/д Шелехметь — Белые домики. Протяженность дороги составляет 27 км. Получено разрешение от национального парка "Самарская лука" на обрезку кустарниковой растительности и проведение работ по выравниванию профиля дороги. Это сделают сразу после наступления устойчивых минусовых температур.
Главы крупных городов региона доложили о готовности к началу зимнего периода. Подготовлена специализированная техника, дополнительное оборудование, приобретаются противогололедные материалы, готовятся площадки для сбора снега. Ведется набор механизаторов, водителей, уборщиков территорий.
Масштабное обновление техники в этом году в Самаре — 82 единицы приобретено в лизинг.
"Очень хорошо, что муниципалитет нашел возможность серьезно обновить парк снегоуборочной техники. Для работы в зимний период также нужно привлекать субподрядные организации, которые приходят со своей техникой. Кроме того, на случай экстремальных снегопадов должны быть заранее заключены договоры на привлечение тяжелой техники сторонних организаций", — отметил Виктор Кудряшов.
Отдельное внимание участники совещания уделили работе управляющих компаний по содержанию дворовых территорий и тротуаров.
"Сегодня те компании, которые выстраивают долгосрочную стратегию, смотрят не на один-два года, а на 10-20 лет работы вперед, безусловно, будут в выигрыше. Для того чтобы удержаться на этом рынке, нужно иметь доверие жителей, — считает председатель областного правительства. — Вкладывать средства в уборочную технику, платить нормальную заработную плату слесарям, дворникам, чтобы привлекать в эту сферу не случайных людей, а профессионалов, заинтересованных в своей работе. Таких компаний у нас немало. Те же организации, которые не соответствуют этим требованиям, будут уходить с рынка, и мы как власть будем этому способствовать".
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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