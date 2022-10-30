В Самаре 4 ноября состоится забег "В беге мы едины"

В пятницу, 4 ноября, в Самаре состоится VI ежегодный легкоатлетический забег "В беге мы едины", посвященный Дню Народного Единства.
Этот забег завершает сезон 2022 г. и собирает самых преданных и верных бегу людей на Самарской земле.
Финишеры на всех дистанциях награждаются уникальными коллекционными медалями.
Спортсмены занявшие 1, 2, 3 места на дистанциях 600 метров, 1586 м Самарская миля, 3 км, 10 км и 21,1 км в абсолютном зачете награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней, а также подарками от спонсоров и партнеров при их наличии.
Спортсмены занявшие 1, 2,3 места на дистанциях 3 км, 10 км и 21,1 км в возрастных категориях награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней, призами и подарками от спонсоров и партнеров при их наличии.
Зарегистрировать на забег можно на сайте организаторов.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.