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Массовый спорт Спорт

В Самаре 4 ноября состоится забег "В беге мы едины"

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 4 ноября, в Самаре состоится VI ежегодный легкоатлетический забег "В беге мы едины", посвященный Дню Народного Единства.

Этот забег завершает сезон 2022 г. и собирает самых преданных и верных бегу людей на Самарской земле.

Финишеры на всех дистанциях награждаются уникальными коллекционными медалями.

Спортсмены занявшие 1, 2, 3 места на дистанциях 600 метров, 1586 м Самарская миля, 3 км, 10 км и 21,1 км в абсолютном зачете награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней, а также подарками от спонсоров и партнеров при их наличии.

Спортсмены занявшие 1, 2,3 места на дистанциях 3 км, 10 км и 21,1 км в возрастных категориях награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней, призами и подарками от спонсоров и партнеров при их наличии.

Зарегистрировать на забег можно на сайте организаторов. 

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