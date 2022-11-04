В Самаре более 1,5 тыс. человек вышли на старт забега "В беге мы едины"

В пятницу, 4 ноября, легкоатлетический забег "В беге мы едины", посвященный Дню народного единства, собрал в Самаре около 1500 участников из России и ближнего зарубежья.

Популярность здорового и активного образа жизни значительно возросла в регионе благодаря реализации нацпроекта "Демография", федерального проекта "Спорт - норма жизни".

Забег в День народного единства завершил сезон 2022 года, ему не помешала и сложная для соревнований погода.

Спортсмены, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места на дистанциях 600 м (детская), 1 586 м "Самарская миля", 3 км, 10 км и 21,1 км в абсолютном зачете награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней, а также подарками.

Все, кто сегодня добрался до финиша, получили уникальные коллекционные медали.