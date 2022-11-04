В Самаре более 1,5 тыс. человек вышли на старт забега "В беге мы едины"

В пятницу, 4 ноября, легкоатлетический забег "В беге мы едины", посвященный Дню народного единства, собрал в Самаре около 1500 участников из России и ближнего зарубежья.
Популярность здорового и активного образа жизни значительно возросла в регионе благодаря реализации нацпроекта "Демография", федерального проекта "Спорт - норма жизни".
Забег в День народного единства завершил сезон 2022 года, ему не помешала и сложная для соревнований погода.
Спортсмены, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места на дистанциях 600 м (детская), 1 586 м "Самарская миля", 3 км, 10 км и 21,1 км в абсолютном зачете награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней, а также подарками.
Все, кто сегодня добрался до финиша, получили уникальные коллекционные медали.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.