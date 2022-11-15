В Самаре осудили четырех человек, похитивших и изнасиловавших девушку ради вымогательства

В Самаре суд вынес приговор нескольким мужчинам, которых признали в похищении, разбое, вымогательстве, насилии сексуального характера и изготовлении порнографии. Об этом сообщает региональное СУ СК.
В мае 2021 г. один из преступников решил напасть на незнакомую жительницу пос. Береза. Поучаствовать в разбое он предложил двоим знакомым.
Злоумышленники подъехали к девушке на улице и затолкали ее в свои машину. Они угрожали и требовали отдать дорогой мобильник и 50 тыс. рублей. Потерпевшая ответила, что таких ценностей у нее нет, но этот ответ не устроил похитителей. Они отобрали тот телефон и деньги, которые были при ней, а после этого совершили "иные действия сексуального характера" и сняли все на видео, чтобы позже шантажировать при вымогательстве.
Судом приговорил двоих из обвиняемых к восьми годам и четырем месяцам, а также к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Один из преступников не достиг совершеннолетия — он получил восемь лет в воспитательной колонии. Водителю, который не принимал участия насилии над женщиной, назначили четыре года лишения свободы условно.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.