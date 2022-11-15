В Самаре осудили четырех человек, похитивших и изнасиловавших девушку ради вымогательства

В Самаре суд вынес приговор нескольким мужчинам, которых признали в похищении, разбое, вымогательстве, насилии сексуального характера и изготовлении порнографии. Об этом сообщает региональное СУ СК.

В мае 2021 г. один из преступников решил напасть на незнакомую жительницу пос. Береза. Поучаствовать в разбое он предложил двоим знакомым.

Злоумышленники подъехали к девушке на улице и затолкали ее в свои машину. Они угрожали и требовали отдать дорогой мобильник и 50 тыс. рублей. Потерпевшая ответила, что таких ценностей у нее нет, но этот ответ не устроил похитителей. Они отобрали тот телефон и деньги, которые были при ней, а после этого совершили "иные действия сексуального характера" и сняли все на видео, чтобы позже шантажировать при вымогательстве.

Судом приговорил двоих из обвиняемых к восьми годам и четырем месяцам, а также к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Один из преступников не достиг совершеннолетия — он получил восемь лет в воспитательной колонии. Водителю, который не принимал участия насилии над женщиной, назначили четыре года лишения свободы условно.